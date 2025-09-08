¡A llenar los baldes! Anuncian corte de agua para este 9 de septiembre: Conoce AQUÍ los distritos afectados

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Por más de 9 horas sin agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes, 9 de septiembre, se realizarán cortes programados en varios distritos de la capital. Si vives en alguna de las zonas afectadas, asegúrate de conocer los horarios para evitar contratiempos y tomar las precauciones necesarias.

Corte de agua en Lima este martes 9

La empresa estatal reveló a través de su canal de difusión en WhatsApp que algunas zonas de Lima Metropolitana sufrirían la interrupción del servicio de agua potable de forma temporal debido a los trabajos de limpieza de reservorios y empalme de tuberías que ejecutarán este martes para garantizar un suministro seguro y de calidad para todos los hogares de la capital.

En ese marco, a continuación te revelamos la franja horaria y qué distritos se verían afectados, por lo cual, se recomienda a los vecinos almacenar agua desde ya y no verse sorprendidos con los cortes.

Interrupción del servicio en Ate

Áreas afectadas: Asoc. Niño Jesús I, II y III etapa, APV San Remo de Santa Clara, Asoc. 30 de Agosto, Asoc. Las Brisas de Santa Clara, Asoc. 5 Estrellas, Asoc. 6 de Diciembre, Asoc. La Estancia de Santa Clara, Asoc. Santa Chiara, Urb. Centro Poblado Santa Clara, Urb. Los Cedros de Santa Clara, P.V. Santa María, Urb. Ex Fundo La Estrella, Urb. San Alfonso de Santa Clara.

Asoc. Niño Jesús I, II y III etapa, APV San Remo de Santa Clara, Asoc. 30 de Agosto, Asoc. Las Brisas de Santa Clara, Asoc. 5 Estrellas, Asoc. 6 de Diciembre, Asoc. La Estancia de Santa Clara, Asoc. Santa Chiara, Urb. Centro Poblado Santa Clara, Urb. Los Cedros de Santa Clara, P.V. Santa María, Urb. Ex Fundo La Estrella, Urb. San Alfonso de Santa Clara. Horario de corte: 2.00 p.m. a 11:50 p.m.

2.00 p.m. a 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 159.

En este distrito de Lima Este también se cortará el agua en el sector 178 desde el mediodía hasta las 11:50 p.m. en la Asoc. Las Viñas de San Juan; Mzs. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1. I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, O1, Mz. Z, Y, X.

Corte en La Molina

Horario de corte: Desde las 2 p.m. hasta las 2:30 p.m.

Desde las 2 p.m. hasta las 2:30 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 196.

Áreas afectadas: Urb. La Rinconada Alta I etapa, Urb. El Refugio.

Sin agua en San Isidro

Áreas afectadas: Urb. El Rosario, Urb. San Isidro. Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. Los Cipreses, Av. Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaúnde, Av. Jorge Basadre.

Urb. El Rosario, Urb. San Isidro. Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. Los Cipreses, Av. Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaúnde, Av. Jorge Basadre. Horario de corte: Desde las 12 m. a 11:00 p.m.

Desde las 12 m. a 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme de tubería.

Ejecución de empalme de tubería. Sector 51.

En Independencia, VMT y SJL

La empresa estatal revela que el motivo del corte de agua en este distrito es por limpieza de reservorio desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en el sector 337.

P.J. José Olaya. Cuadrante: Av. Las Malvinas, Psj. Miramar, Psj. La Amistad, Psj. Las Violetas, Psj. Los Laureles, Jr. Los Ángeles, Psj. Jorge Chávez, Psj. Los Escritores, Jirón Garcilaso, Psj. Sarita Colonia, Psj. 7 de Junio, Psj. Los Manzanos, Psj. 6 de Agosto, Psj. 29 de Octubre, Psj. Juan Velasco. Psj. Del Parque, Ca. Los Tulipanes, Psj, Del Bosque, Cerro P/A, Psj. El Olivar, Av. Las Malvinas, Ca. Tres, Psj. Juan Velasco, Jr. San Agustín, Jr. 29 de Octubre, Prolg. Von Humboldt.

Respecto a Villa María del Triunfo, el corte se dará desde 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en: P.J. Virgen de Lourdes. Cuadrante: Sector Quillabamba Comité 54, Sector Los Molinos, Angamos, Urb. Nueva Esperanza, P.J. Virgen de Lourdes.

Mientras que en San Juan de Lurigancho la interrupción del servicio será en A.H. Nueva Juventud desde las 10 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Es así como Sedapal reveló cuáles serían los distritos que se verían afectados por el corte de agua programado para este martes, 9 de septiembre en Lima.