17/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos en el asentamiento humano Seycho Marcela, ubicado en el distrito de Ventanilla. El crimen ocurrió aproximadamente a las 10:25 de la noche, cuando la víctima se encontraba en los exteriores de una vivienda y fue interceptada por sus atacantes.

Según la información preliminar, el menor estaba en el cruce de las manzanas G e I cuando los desconocidos abrieron fuego contra él. Uno de los proyectiles impactó en el lado izquierdo de su tórax, dejándolo gravemente herido en plena vía pública.

Caso en investigación

Tras el ataque, el adolescente permaneció varios minutos pidiendo auxilio. Ante la demora en recibir asistencia, los vecinos decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta el Hospital de Emergencias de Ventanilla. Sin embargo, pese a los esfuerzos por auxiliarlo, llegó al establecimiento de salud sin signos vitales.

En la escena del crimen, los efectivos policiales encontraron al menos cuatro casquillos de bala, elementos que serán considerados durante las investigaciones. Agentes de la Depincri de Ventanilla quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

Por temor a posibles represalias, los vecinos evitaron brindar mayores detalles sobre lo ocurrido. No obstante, manifestaron que este no sería el primer episodio de violencia registrado en el sector, situación que mantiene preocupados a los residentes.

Finalmente, la Policía viene recabando imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, las cuales permitirán reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque, así como obtener pistas que contribuyan a identificar a los autores del asesinato.

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Otro crimen en Ventanilla

Hace 10 días, un ataque armado dejó un joven de 20 años muerto y otro de 23 gravemente herido. El crimen se registró la noche del viernes en la asociación Santa Rosa, donde ambas víctimas habrían sido perseguidas por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal.

La víctima mortal fue identificada como Pablo Manuel Ballesteros Cordero, quien habría intentado escapar de sus atacantes refugiándose en una vivienda de la manzana R. Sin embargo, no consiguió ingresar al inmueble y terminó siendo alcanzado por los disparos, que acabaron con su vida en plena vía pública.

En tanto, su acompañante, Luis Abel Bruno Clavijo, recibió un impacto de bala en el abdomen y quedó gravemente herido. Debido a la urgencia de su estado, fue trasladado en una motocicleta para recibir atención médica. Por su parte, vecinos de la zona indicaron que escucharon más de ocho disparos y señalaron que los atacantes habrían seguido a los jóvenes desde el sector conocido como Las Minas.