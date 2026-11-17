17/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tula Rodríguez no ocultó su emoción tras participar en la última misa del papa León XIV en el Perú, realizada en la Base Aérea Las Palmas. La conductora se dio un espacio en medio de sus actividades laborales para acudir a este encuentro religioso, que calificó como un momento especial y lleno de fe.

A través de sus redes sociales, la también actriz compartió algunos detalles de su experiencia y mostró parte del recorrido que tuvo que realizar para llegar hasta el lugar de la ceremonia. Aunque tenía previsto trasladarse en taxi, las dificultades para conseguir uno y la intensa congestión vehicular complicaron sus planes.

Ante esta situación, Rodríguez decidió utilizar su propio vehículo para acercarse lo máximo posible a la base aérea y completar el trayecto caminando. Pese a los inconvenientes, la conductora no desistió de su intención de participar en la celebración eucarística y consiguió llegar para escuchar al sumo pontífice.

"El tráfico de terror. Es que el taxi no viene. Tuve que llevar mi carro para dejarlo lo más cerca que pueda e irme a caminar. La cosa está dura", contó a través de sus redes sociales.

Tula feliz por haber visto al papa

Una vez concluida su participación, Tula expresó su alegría por haber formado parte de este encuentro. Para ella, la presencia del papa León XIV representaba una oportunidad para fortalecer su fe y encontrar una conexión más cercana con Dios. Por ello, aseguró que se retiraba con el corazón lleno de felicidad.

Asimismo, la figura televisiva publicó un mensaje en el que describió la jornada como un lunes diferente, marcado por la esperanza y el agradecimiento. Su publicación reflejó la importancia que tuvo esta experiencia en su vida personal, especialmente por tratarse de una celebración religiosa que reunió a miles de fieles.

"Un lunes diferente, lleno de fe y esperanza. Hoy acompañando la misa del Papa León XIV. Siempre agradecida por estos momentos especiales", agregó.

Tula Rodríguez en la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas

Finalmente, Rodríguez tuvo que retirarse para cumplir con sus compromisos profesionales, pero aseguró que se llevaba una sensación de tranquilidad y alegría. "Me tengo que ir a trabajar, pero me voy con el corazón muy feliz porque yo estoy segura de que Dios utiliza al Papa para que todos podamos tener una conexión real con el de arriba" sentenció.

De esta manera, la conductora compartió con sus seguidores una faceta más personal y evidenció que, pese a las dificultades del camino y sus responsabilidades, quiso estar presente en la despedida del papa León XIV del Perú.