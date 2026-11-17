17/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte habló por primera vez sobre cómo está viviendo su tercer embarazo junto a Paolo Guerrero y sorprendió al revelar que no tiene intenciones de volver a tener hijos. La modelo brasileña reconoció que esta gestación está siendo mucho más difícil que las anteriores debido al cansancio y las molestias físicas que viene experimentando.

Ana Paula 'cierra la fábrica'

A través de sus historias de Instagram, la pareja del delantero de Alianza Lima respondió algunas preguntas de sus seguidores y compartió detalles de esta etapa. En ese sentido, explicó que el embarazo le está pasando factura, pues siente dolores en distintas partes del cuerpo y un agotamiento que no había experimentado con la misma intensidad anteriormente.

Aunque no precisó si estas dificultades están relacionadas con su edad, Consorte dejó entrever que la experiencia ha influido en su decisión de no ampliar más la familia. De esta manera, el bebé que espera actualmente podría convertirse en el último hijo que tenga junto al futbolista peruano.

"Creo que sí, no sé si será por la edad, pero este embarazo lo estoy sintiendo muchísimo. Me duele todo el cuerpo y me siento muy agotada", respondió a la pregunta sobre si este será su último embarazo.

Ana Paula no tendrá más hijos con Paolo Guerrero

¿Ana Paula se ligará las trompas?

Por otro lado, la brasileña también fue consultada sobre la posibilidad de someterse a una ligadura de trompas. Sin embargo, descartó recurrir a este procedimiento, pese a que tiene claro que no desea volver a quedar embarazada. Para explicar su postura, recordó que tuvo dos cesáreas y que su último parto fue natural.

"No me voy a ligar, pero tampoco quiero tener más hijos. Tuve dos cesáreas y mi último parto fue natural", explicó de manera muy emotiva.

Asimismo, Ana Paula aprovechó la ronda de preguntas para aclarar cómo se encuentra su relación con Paolo Guerrero durante esta etapa. Lejos de manifestar algún malestar, destacó el respaldo que recibe del futbolista y aseguró que él está muy pendiente de su bienestar y el de sus hijos. "Él (Paolo) nos cuida muchísimooo...", dijo la brasileña sintiéndose muy orgullosa del 'Depredador'.

Finalmente, la modelo recordó con humor una anécdota relacionada con su primer hijo. En aquella oportunidad, reconoció que sintió cierto fastidio al descubrir que el pequeño había heredado tanto los rasgos físicos como la personalidad de su padre, una situación que ahora recuerda entre risas.