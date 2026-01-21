Terror en Trujillo: Negocio de licorería sufre una serie de atentados con artefactos explosivos

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Al menos dos atentados fueron cometidos contra la licorería 'Tabaco y Ron' durante la tarde de este miércoles 21 de enero en Trujillo.

Cámaras de seguridad captaron a un presunto adolescente momentos antes de la detonación de un artefacto explosivo en una de las sedes de dicho negocio.

Al menos dos atentados contra licorería

Un múltiple atentado con explosivos alertó a los ciudadanos trujillanos en una nueva escalada del crimen en la jurisdicción. A pesar de contar con el estado de emergencia vigente, cuatro atentados se registraron durante la misma tarde en la ciudad trujillana.

La licorería 'Tabaco y Ron', negocio que cuenta con varias sedes en Trujillo, fue víctima del ataque que contó con heridos de gravedad. Los múltiples hechos ocurrieron a plena luz del día cuando ciudadanos transitaban por la zona poniendo en riesgo sus vidas.

Los ataques estuvieron distribuidos en diferentes puntos de la capital movilizando a los agentes policiales para contrarrestar y controlar los efectos.

Una de las primeras explosiones ocurrió en la intersección de la avenida Huamán con la avenida Fátima. Según las imágenes, un aparente joven llegó hacia la licorería aparentando ser un cliente. El sujeto dejó el explosivo dentro de una bolsa de regalo, el cual segundos más tarde explotó.

Un joven quedó herido tras este primer ataque y fue trasladada hacia el hospital más cercano para recibir atención médica.

🔴🔵🚨 #IMPORTANTE | Dos atentados fueron cometidos contra la licorería 'Tabaco y Ron'. Cámaras de seguridad captaron a un presunto adolescente momentos antes de la detonación de un artefacto explosivo en una sede de dicho negocio.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/ETS6NT3LMF — Exitosa Noticias (@exitosape) January 21, 2026

Ataques fueron consecutivos

No fue suficiente un solo ataque para enviar el mensaje intimidante hacia los dueños del local. Al poco rato de la explosión del primer artefacto, un nuevo atentado se registró en otro punto de la ciudad.

El segundo ataque se dio en la avenida Larco donde se observó con la fachada del lugar terminó por verse completamente afectada. La reja, el letrero y parte de los licores fueron destrozados por el impacto.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La licorería 'Tabaco y Ron', negocio que cuenta con varias sedes en Trujillo, sufrió una serie de atentados con explosivos a plena luz del día. Situación puso en alerta a los ciudadanos de esta zona del país. Dos personas habrían resultado...

En este atentado, una joven mujer también resulto herida, evidenciando el nivel de agresividad y crimen que azota la ciudad trujillana. Esta también fue trasladada hacia un hospital cercano.

Otros dos locales también fueron atentados, Uno de ellos ubicado en el distrito Florencia de Mora y otro cerca a la urbanización Covicorti. La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra a cargo de la investigación que ocurrió en diferentes puntos de la ciudad.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tras registrarse una serie de atentados contra licorerías en Trujillo, la Policía logró identificar al adolescente involucrado en los ataques con explosivos. Dos personas resultaron heridas por las detonaciones.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/XdTpwr8vTi — Exitosa Noticias (@exitosape) January 22, 2026

Los otros dos puntos atacados aún se mantienen en investigación, sin embargo, dos atentados se confirmaron en contra de la licorería durante la tarde de este miércoles en Trujillo.