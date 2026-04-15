Campaña del DNI electrónico gratuito el 17 de abril: Lugares y requisitos de la iniciativa

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva campaña gratuita de DNI electrónico se realizará el viernes 17 de abril en determinados distritos del país. Conoce quiénes se verán beneficiados, los lugares exactos de la iniciativa y los requisitos para acceder.

¿Cuáles son los beneficios del DNI electrónico?

Antes de conocer dónde se realizará la campaña sin costo alguno para la obtención del DNI electrónico (DNIe) es importante saber cuáles son sus principales beneficios.

De acuerdo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) este documento de identidad incorpora un chip electrónico que almacena información personal, datos biométricos como huellas dactilares, fotografía y firma digital, además de certificados digitales para autenticación y firma electrónica que brinda una mayor seguridad.

Asimismo, ofrece estos otros beneficios, en comparación a los tradicionales DNIs azul y amarillo, que ya no se emiten desde agosto del 2025:

Autenticación digital en plataformas del Estado.

digital en plataformas del Estado. Acceso a trámites en línea sin necesidad de desplazamientos.

sin necesidad de desplazamientos. Uso como documento de viaje en países de la Comunidad Andina.

Posibilidad de firma digital, lo que reduce el riesgo de fraudes o suplantaciones.

¿Dónde será la campaña del DNIe gratis?

Con el fin de mejorar el acceso al DNIe, el 17 de abril se llevará una nueva campaña gratuita en el distrito de Lince. La jornada, en coordinación con el Reniec, empezará desde las 9:30 a.m. en la Casa del Vecino ubicado en el pasaje Condorcunca N° 118, altura de la cuadra 20 de jirón Pezet y Monel.

Asimismo, se precisó que esta iniciativa tiene como objetivo reducir la brecha de identificación en el país y facilitar el acceso a servicios digitales, especialmente tras la reciente participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026. Quienes se verán beneficiados con la campaña sin costo alguno serán:

Menores de 0 a 16 años: Deberán presentarse en compañía de su madre o padre, quienes también deberán portar su respectivo DNI.

Deberán presentarse en compañía de su madre o padre, quienes también deberán portar su respectivo DNI. Adolescentes de 17 años: Solo se requiere la presencia del adolescente, quien deberá llevar su propio DNI.

DNI electrónico gratis en SMP el 17 de abril

Además, otra iniciativa se ejecutará en el distrito de San Martín de Porres desde las 9:00 a.m. en e pasaje Los Leones con Jr. Pedregal 406 - 408. Al igual que en Lince, se ofrecerá el servicio de fotografía gratuita para la tramitación del DNI electrónico y la atención será realizada por un registrador del Reniec.

Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación, ya que la atención será por orden de llegada y dentro del horario establecido. Los requisitos variarán dependiendo de la edad de los solicitantes. Recuerda que la campaña gratuita va dirigida a menores de 17 años.

Campaña del DNI electrónico el 17 de abril.

Con el objetivo de reducir la brecha de identificación en el país y facilitar el acceso a servicios digitales, se realizará nueva campaña del DNI electrónico gratuito el 17 de abril en dos distritos: Lince y San Martín de Porres.