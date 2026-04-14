Campaña de DNI electrónico gratuito el 15 y 16 de abril: Conoce AQUÍ todos los detalles

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/04/2026
Este 15 y 16 de abril se realizarán campañas gratuitas para la obtención del DNI electrónico (DNIe) en determinadas regiones del país. Conoce todos los detalles de la iniciativa: ubicación exacta y quiénes se verán beneficiados en ambas fechas?
Beneficios del DNI electrónico, según el Reniec
Perú vivió un momento clave el 12 y 13 de abril: las Elecciones Generales 2026 donde se eligió al mejor candidato para que sea el nuevo presidente del país. En el marco de la jornada electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que desplegó acciones extraordinarias para asegurar la entrega oportuna del Documento Nacional de Identidad (DNI) a la ciudadanía, a fin de facilitar la participación en los comicios.
En ese marco, también se dio a conocer que se realizará algunas campañas gratuitas para el trámite del DNI electrónico, pero antes de entrar a mayores detalles es importante saber primero cuáles son los beneficios que nos ofrece este documento. De acuerdo al Reniec, son los siguientes:
- DNIe 3.0: Documento de identidad con chip criptográfico, diseñado para elevar la seguridad y facilitar la vida digital de los peruanos.
- Integra 64 elementos de seguridad.
- Autenticación digital en plataformas del Estado.
- Acceso a servicios en línea sin desplazamientos.
- Uso como documento de viaje en países miembros de la Comunidad Andina.
- Voto electrónico en las próximas Elecciones Generales 2026.
- Mayor seguridad en operaciones bancarias y validación de identidad.
- Firma digital.
Campaña del DNI electrónico gratis 15 de abril: Beneficiarios
De acuerdo a la información dada a conocer en redes sociales, una de las campañas gratuitas para el trámite del DNI electrónico se realizará el 15 de abril en el distrito de San Luis, en Cañete, y estará dirigida a menores de 0 a 17 años, así como a adultos de 60 años a más.
Asimismo, se reveló que durante esta jornada se podrá realizar trámites de inscripción, renovación y rectificación de datos, además de obtener fotos sin costo alguno. Se recuerda que en el caso de los menores de edad, es indispensable que acudan acompañados de sus padres o tutores. La iniciativa iniciará desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en local CIAM.
¿Dónde será la campaña gratuita del DNIe el 16 de abril?
Por otro lado, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. del jueves 16 de abril, la campaña sin costo alguno se realizará en el distrito de Sn Juan Bautista, en Ica. La iniciativa irá dirigida a personas de 0 a 17 años y de 60 a más. Se recomienda llegar temprano porque solo serán 50 cupos disponibles.
Es así como se dio a conocer que el 15 y 16 de abril se realizará campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico: uno de ellos en Cañete y el otro en Ica para cerrar la brecha de identificación en el país.