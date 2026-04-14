Campaña de DNI electrónico gratuito el 15 y 16 de abril: Conoce AQUÍ todos los detalles

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 15 y 16 de abril se realizarán campañas gratuitas para la obtención del DNI electrónico (DNIe) en determinadas regiones del país. Conoce todos los detalles de la iniciativa: ubicación exacta y quiénes se verán beneficiados en ambas fechas?

Beneficios del DNI electrónico, según el Reniec

Perú vivió un momento clave el 12 y 13 de abril: las Elecciones Generales 2026 donde se eligió al mejor candidato para que sea el nuevo presidente del país. En el marco de la jornada electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que desplegó acciones extraordinarias para asegurar la entrega oportuna del Documento Nacional de Identidad (DNI) a la ciudadanía, a fin de facilitar la participación en los comicios.

En ese marco, también se dio a conocer que se realizará algunas campañas gratuitas para el trámite del DNI electrónico, pero antes de entrar a mayores detalles es importante saber primero cuáles son los beneficios que nos ofrece este documento. De acuerdo al Reniec, son los siguientes:

DNIe 3.0: Documento de identidad con chip criptográfico, diseñado para elevar la seguridad y facilitar la vida digital de los peruanos.

diseñado para elevar la seguridad y facilitar la vida digital de los peruanos. Integra 64 elementos de seguridad.

Autenticación digital en plataformas del Estado.

en plataformas del Estado. Acceso a servicios en línea sin desplazamientos.

Uso como documento de viaje en países miembros de la Comunidad Andina.

Voto electrónico en las próximas Elecciones Generales 2026.

2026. Mayor seguridad en operaciones bancarias y validación de identidad.

y validación de identidad. Firma digital.

Campaña del DNI electrónico gratis 15 de abril: Beneficiarios

De acuerdo a la información dada a conocer en redes sociales, una de las campañas gratuitas para el trámite del DNI electrónico se realizará el 15 de abril en el distrito de San Luis, en Cañete, y estará dirigida a menores de 0 a 17 años, así como a adultos de 60 años a más.

Asimismo, se reveló que durante esta jornada se podrá realizar trámites de inscripción, renovación y rectificación de datos, además de obtener fotos sin costo alguno. Se recuerda que en el caso de los menores de edad, es indispensable que acudan acompañados de sus padres o tutores. La iniciativa iniciará desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en local CIAM.

Campaña sin costo para el DNI electrónico el 15 de abril.

¿Dónde será la campaña gratuita del DNIe el 16 de abril?

Por otro lado, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. del jueves 16 de abril, la campaña sin costo alguno se realizará en el distrito de Sn Juan Bautista, en Ica. La iniciativa irá dirigida a personas de 0 a 17 años y de 60 a más. Se recomienda llegar temprano porque solo serán 50 cupos disponibles.

DNI electrónico el 16 de abril.

Es así como se dio a conocer que el 15 y 16 de abril se realizará campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico: uno de ellos en Cañete y el otro en Ica para cerrar la brecha de identificación en el país.