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Campaña de DNI electrónico gratuito el 15 y 16 de abril: Conoce AQUÍ todos los detalles

Conoce todos los detalles de la campaña gratuita para el trámite del DNI electrónico este 15 y 16 de abril en determinadas regiones del país. ¿Quiénes se verán beneficiados?

Campaña gratuita del DNI electrónico.
Campaña gratuita del DNI electrónico. RENIEC

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/04/2026

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Este 15 y 16 de abril se realizarán campañas gratuitas para la obtención del DNI electrónico (DNIe) en determinadas regiones del país. Conoce todos los detalles de la iniciativa: ubicación exacta y quiénes se verán beneficiados en ambas fechas?

Beneficios del DNI electrónico, según el Reniec

Perú vivió un momento clave el 12 y 13 de abril: las Elecciones Generales 2026 donde se eligió al mejor candidato para que sea el nuevo presidente del país. En el marco de la jornada electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que desplegó acciones extraordinarias para asegurar la entrega oportuna del Documento Nacional de Identidad (DNI) a la ciudadanía, a fin de facilitar la participación en los comicios.

En ese marco, también se dio a conocer que se realizará algunas campañas gratuitas para el trámite del DNI electrónico, pero antes de entrar a mayores detalles es importante saber primero cuáles son los beneficios que nos ofrece este documento. De acuerdo al Reniec, son los siguientes:

  • DNIe 3.0: Documento de identidad con chip criptográfico, diseñado para elevar la seguridad y facilitar la vida digital de los peruanos.
  • Integra 64 elementos de seguridad.
  • Autenticación digital en plataformas del Estado.
  • Acceso a servicios en línea sin desplazamientos.
  • Uso como documento de viaje en países miembros de la Comunidad Andina.
  • Voto electrónico en las próximas Elecciones Generales 2026.
  • Mayor seguridad en operaciones bancarias y validación de identidad.
  • Firma digital.

Campaña del DNI electrónico gratis 15 de abril: Beneficiarios

De acuerdo a la información dada a conocer en redes sociales, una de las campañas gratuitas para el trámite del DNI electrónico se realizará el 15 de abril en el distrito de San Luis, en Cañete, y estará dirigida a menores de 0 a 17 años, así como a adultos de 60 años a más.

Asimismo, se reveló que durante esta jornada se podrá realizar trámites de inscripción, renovación y rectificación de datos, además de obtener fotos sin costo alguno. Se recuerda que en el caso de los menores de edad, es indispensable que acudan acompañados de sus padres o tutores. La iniciativa iniciará desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en local CIAM.

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Campaña sin costo para el DNI electrónico el 15 de abril.
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¿Dónde será la campaña gratuita del DNIe el 16 de abril?

Por otro lado, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. del jueves 16 de abril, la campaña sin costo alguno se realizará en el distrito de Sn Juan Bautista, en Ica. La iniciativa irá dirigida a personas de 0 a 17 años y de 60 a más. Se recomienda llegar temprano porque solo serán 50 cupos disponibles.

DNI electrónico el 16 de abril.
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Es así como se dio a conocer que el 15 y 16 de abril se realizará campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico: uno de ellos en Cañete y el otro en Ica para cerrar la brecha de identificación en el país.

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