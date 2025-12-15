Caen 'Las Pañaleras de Miraflores': Mafia que lucraba con bebés exigía productos de alto valor

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de varias semanas de paciente vigilancia y seguimiento, la PNP, a través de la División de Trata de Personas, desarticuló una banda integrada por padres de familia que estafaba turistas en Miraflores utilizando menores de edad.

Caen banda que lucraba con bebés recién nacidos

Esta organización es conocida como ' Las Pañaleras de Miraflores ' y su modalidad era apelar al buen corazón de ciudadanos extranjeros exigiéndoles comprarles productos de alto precio como pañales, leches especiales y fórmulas.

Dicha banda ya había sido intervenida en anteriores oportunidades por serenos del distrito. Incluso, el 20 de octubre un vecino de Miraflores encaró a los integrantes de esta mafia cansado de ver como utilizaban niños durante jornadas de largas horas.

A su vez, estas mujeres atacaron a Fátima Foronda, vecina e influencer miraflorina, quien también les reclamó su accionar utilizando a bebés de hasta meses de nacidos. En ese sentido, Viviana Meza, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores, reveló a Panorama que utilizaron herramientas de vigilancia con inteligencia artificial para obtener sus identidades y las rutas que recorrían por el distrito.

Finalmente, el jueves 27 de noviembre se dio el golpe por parte de efectivos de la Policía Nacional del Perú. Las investigaciones también señalaban que esta banda contaba con chats en WhatsApp para alertarse sobre la presencia de serenos de Miraflores quienes ya las tenían en la mira.

Los delitos a enfrentar

De acuerdo al coronel PNP Jean Bergerot, jefe de la División de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú, los cargos que enfrentaría los integrantes de esta red serían trata de personas, explotación infantil y pertenecer a una banda criminal.

Una de la detenidas fue identificada como Natalhi Atoche, quien cuenta con acusaciones por hurto agravado, además de haber sido tenderá en centros comerciales del Callao. A ello se le suma que en el 2011 y en el 2025 agredió a personal de serenazgo.

Según las autoridades, estos productos eran revendidos y el dinero obtenido era repartido para todas las integrantes. Por último, una vecina miraflorina indicó que ahora esta banda se mudó de distrito para operar ahora en el centro de Lima bajo la misma modalidad, pero con diferentes integrantes.

De esta manera, una banda criminal dedicada a estafar turistas utilizando bebés recién nacidos en Miraflores, fue capturada por la División de Trata de Personas de la PNP tras un paciente trabajo de investigación.