Crimen en estación Bayóvar: Pareja de la víctima desmiente a sicario y niega acusación

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el asesinato de su pareja, la esposa del extranjero que perdió la vida mientras comía helado cerca a la estación Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, negó la acusaciones del sicario que fue detenido por la Policía Nacional del Perú.

Víctima era amenazada

En diálogo con Exitosa, la esposa de Joel Gonzales Peraza, negó las acusaciones de abuso sexual contra su hermana, realizadas por parte del sicario que fue capturado por el asesinato del hombre.

"Están diciendo que mi esposo abusó sexualmente de una menor de 14 años que es la hermana del que mató a mi esposo, eso es mentira. Nosotros estábamos allí comiendo helado y el presunto homicida llegó y le disparó a mi esposo, eso fue lo que pasó. Pero, me imagino que si en el canal están diciendo es porque él está declarando, mintiendo que mi esposo abusó de una menor, eso es mentira", dijo.

Asimismo, detalló que su pareja venía recibiendo amenazas contra su vida por parte de una persona a la que le había dado un apoyo para realizar un depósito de dinero y lo acusaba de no haberle devuelto dinero prestado.

"Si, anteriormente si, los dos habíamos sido amenazados por una colombiana, porque ella pensaba que nosotros le habíamos quitado un dinero, lo cual para nosotros fue falso. Tengo la denuncia que yo hice de que a mi esposo le habían quitado ese dinero. [¿Por prestamos?] Si, pero no fue que le prestaron a él o a mi, porque a ella le estábamos haciendo un favor de un depósito a él le quitan el dinero", señaló.

Asesinato a sangre fría

Un salida familiar y cotidiana culminó en un brutal crimen que demuestra el nivel de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país. Un extranjero que vivía en nuestro país fue asesinado mientras disfrutaba de un helado con su esposa, dentro de su vehículo.

La víctima fue identificada como Joel Segundo Gonzales Peraza, de 42 años, quien según testigos, estaba en su vehículo estacionado en la avenida Próceres de la Independencia, cerca a la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima.

La pareja fue interceptada por una minivan de color amarillo, de donde descendieron sujetos que dispararon a quemarropa contra el conductor para luego huir.

Herido con al menos 6 disparos, González Peraza fue evacuado de emergencia al Hospital de Canto Grande, donde lamentablemente confirmaron su fallecimiento, sin que el personal médico pueda hacer nada por él. Por su parte, la esposa de la víctima resultó ilesa aunque en estado de shock.

Tras el crimen, los delincuentes huyeron en diferentes direcciones. El conductor de la miniván se dirigió hacia el mercado Sarita Colonia, donde abandonó el vehículo y continuó su fuga a pie. En cuanto al gatillero, corrió por la avenida Próceres de la Independencia, en su desespero disparó contra un sereno que resultó ileso y al que trató de robarle la motocicleta.

Al no lograr su cometido, intentó subir a un mototaxi, pero el conductor se negó. En un último intento amenazó con su arma de fuego a un taxista para que lo ayudara a fugar, atacándolo cuando se resistió, pero al verse rodeado retomó la huida a pie. Finalmente, fue interceptado por serenos y la PNP.