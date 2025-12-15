Armando Massé plantea un gobierno federal en el país: "Queremos que el Perú profundo tenga autonomía"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El médico cirujano y comunicador Armando Massé, candidato presidencial del partido político Perú Federal, presentó este lunes 15 de diciembre un enfoque de administración federal como propuesta en un eventual gobierno suyo.

"No se debe temer al federalismo"

En diálogo con Exitosa, el expresidente de Apdayc aseguró que, en más de 200 años de vida republicana, el modelo que han seguido todos los gobiernos del Perú han fracasado rotundamente y que, como "experimento lesivo, ya es suficiente para la población".

En ese sentido, Massé propuso un cambio a un modelo federal en el país, donde todas las regiones elijan tener un Estado central que lleva la batuta para temas puntuales como la defensa nacional, según explicó.

"Al concepto de federalismo no se le debe tener ningún temor, porque los países más evolucionados son federales. Por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia, India, Indonesia, Brasil, Argentina y últimamente también Bélgica, Alemania", indicó.

Armando Massé propone gobierno federal en Perú

Según el candidato, esta propuesta centrada en el federalismo se basa en otorgar mayor autonomía a las regiones del Perú profundo. Destacó que, a diferencia de otros partidos, que se declaran de derecha o izquierda, su partido se centra en dicho enfoque.

"(El federalismo) da la oportunidad a los otros conformantes de común acuerdo a que establezcan cuál es su presupuesto, infraestructura, policía, salud, para que exista lo que se conoce en el derecho como el criterio subsidiario. Es decir, un gobierno responde mejor cuando está más cerca del problema, más cerca de la gente", detalló.

Propone crear un Consejo Nacional de Descentralización

Para construir un estado federal donde haya regiones que manejan con independencia su presupuesto, Massé resaltó la necesidad de la existencia de un Consejo Nacional de Descentralización.

Además, propuso que el Estado, al unirse, pueda dar incentivos, bonificaciones para que las regiones desfavorecidas puedan tener compensaciones o "crear zonas económicas especiales para que se invierta ahí".

"No porque existan unas zonas que no tienen la suerte de tener grandes minerales, lo vamos a dejar a esa región prácticamente abandonada, no tendría sentido", agregó.

El médico sostuvo que, en los últimos 200 años, lo que se ha vivido en el Perú es un "fraude constitucional" y que ha habido una "intención malévola de hacer ver que los provincianos son incapaces, corruptos".

El candidato presidencial de Perú Federal, Armando Massé, propuso implementar un modelo federal en el país para darle mayor autonómía a las regiones, citando países como Estados Unidos y Rusia.