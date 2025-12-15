Ventanilla: Dos menores de edad desaparecen tras ingresar a barco en la Playa Costa Azul

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 14 de diciembre, dos menores de edad desaparecieron en circunstancias extrañas luego de ingresar a un barco encallado en la playa Costa Azul, mientras disfrutaban de un día de verano con su familia en el distrito de Ventanilla.

Adolescentes desaparecen tras ingresar a peligroso buque

Así lo informó a Canal N a Defensa Civil del distrito, quienes fueron alertados por los familiares de uno de los jóvenes, identificado como Juan Emilio Sánchez Alvarado, de 16 años, al no verlos salir de la embarcación.

"Ayer, al promediar las 5:30 o 6 p.m., dos jóvenes han estado veraneando con su familia, lamentablemente han ingresado a este buque que se encuentra encallado aquí ya varios meses y no han podido retornar", detalló César Vargas, vocero de Defensa Civil.

Según Vargas, la distancia del límite litoral hasta el buque encallado hay, por lo menos, 100 metros. Sin embargo, señala que, a simple vista, esto puede haber engañado a los jóvenes y hacerlos suponer que tenían más cerca a la embarcación.

#EnVivo



Buscan a dos adolescentes que desaparecieron en la playa Costa Azul en Ventanilla



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/ACvt8hAAYI — Canal N (@canalN_) December 15, 2025

"Es una ilusión, engaña a los jóvenes. Entonces, sumada la hora, se le ha complicado. Ocurrido ello, los familiares de uno de los jóvenes ha puesto en conocimiento al serenazgo", agregó.

El alcalde de Ventanilla Jhovinson Vásquez Osorio tomó conocimiento de la desaparición de los menores y dispuso un despliegue en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y salvataje, según comentó el vocero de Defensa Civil.

De hecho, se incluyó un helicóptero para emprender la búsqueda de los jóvenes "hasta altas horas de la noche", pero, hasta el momento, no se pudo dar con su paradero. "Era de noche, entonces las cámaras tienen una limitación a esta zona que es oscura", explicó Vargas.

En tanto, la Policía ya ha recibido la denuncia formal de los familiares de Juan Emilio Sánchez, intensificando los operativos en la zona del litoral.

Previa tragedia similar meses antes

Esta no es la primera vez que sucede una tragedia similar en la misma embarcación. El pasado agosto, se conoció que un escolar se ahogó en circunstancias similares al ser absorbido por un remolino cerca a este buque. Su cuerpo nunca fue encontrado, según reportó su familia.

"La distancia entre la ola y la orilla son como entre 80 y 100 metros. Entonces, cuando la ola llega y se retira, choca con la embarcación y se genera un remolino. Es por ello que las personas no pueden salir", explicó César Vargas.

Tras ingresar a un buque encallado en la playa Costa Azul de Ventanilla, Defensa Civil informó que dos adolescentes se encuentran desaparecidos. Pese a esfuerzos de búsqueda, aun no han sido encontrados.