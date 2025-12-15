Empresa REGALA departamentos a sus empleados que cumplan con esta única CONDICIÓN

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una empresa se volvió viral por su peculiar oferta laboral. Pues bien, se reveló que ofrece departamentos gratis y más beneficios a sus trabajadores que cumplan con una única condición.

Empresa lanza convocatoria con peculiar oferta

Llegó diciembre y con ello, muchas empresas y compañías organizan eventos y el tradicional compartir navideño para pasar un momento agradable entre todos sus trabajadores. Sin embargo, uno de ellos causó gran revuelo en las redes sociales por su inusual convocatoria para incorporar más personal.

De acuerdo a medios internacionales como 'Red Uno', una empresa de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, en China, prometió regalar apartamentos a sus empleados como parte de su estrategia de retención de talento. La iniciativa proviene de Zhejiang Guosheng Automotive Technology Co., Ltd., fabricante de sujetadores automotrices y conectores de aleación de aluminio.

El presidente de la compañía, Tu Kaicun, explicó que la medida busca atraer más trabajadores en un mercado laboral cada vez más competitivo. Sin embargo, precisó que los departamentos que se ofrecerán sin costo alguno, solo será para aquellos que cumplan con una condición.

Empresa china atrae talento regalando apartamentos a sus empleados.

Departamento gratis y más beneficios

Según detallaron, el beneficio se otorga a aquellos trabajadores que permanezcan 5 años en planilla. La vivienda que se ofrece es de 100 m2 y además de este, podrán disfrutar de otros incentivos como:

Alojamiento y comida gratis.

Bonos de antigüedad.

Subsidios para autos y viajes corporativos.

Salario anual equivalente a 13 meses.

Para obtener la propiedad, los empleados deben comprometerse formalmente a continuar trabajando en la compañía durante el periodo establecido. Este caso se ha vuelto viral en redes y obtuvo respuestas favorables de parte de los usuarios: "Dónde, me interesa", "ojalá se replique en otros países", "me interesa ese trabajo", "el trabajo soñado con grandes beneficios", expresaron algunos en Facebook.

Es así como la empresa de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, China, causó gran revuelo al revelar que en su intento de atraer más trabajadores en su compañía, se ofrece gratis apartamentos y otros incentivos si cumplen con laborar con ellos por 5 años en planilla.