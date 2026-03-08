Reniec anunció que ATENDERÁ CON NORMALIDAD a nivel nacional del 9 al 13 de marzo

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que del 9 al 13 de marzo continuará brindando atención en todas sus oficinas a nivel nacional en su horario regular, con el objetivo de asegurar que la ciudadanía pueda seguir accediendo a los servicios de identificación y registro civil.

Esta decisión se da en el marco de las disposiciones emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que estableció que las entidades públicas deben garantizar la continuidad de los servicios considerados esenciales.

Dentro de este grupo se encuentran los organismos que integran el sistema electoral, como el Reniec, cuya labor resulta clave para mantener actualizados los registros de identidad y permitir que los ciudadanos accedan a diversos servicios públicos.

¿Cuál es el horario de atención?

Durante este periodo, la entidad continuará atendiendo los trámites habituales en todas sus sedes del país. El horario de atención se mantendrá de lunes a viernes, entre las 8:45 de la mañana y las 4:45 de la tarde, tal como se realiza de manera regular.

Asimismo, el Reniec reiteró su compromiso de asegurar la continuidad de los servicios de identificación, los cuales son fundamentales para el ejercicio de los derechos ciudadanos, incluyendo la participación en los procesos electorales previstos para 2026.

La institución señaló que permanecerá atenta a cualquier nueva disposición que emitan las autoridades competentes, a fin de informar oportunamente a la población sobre posibles cambios en la atención o en la prestación de sus servicios.

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico vía web

Desde ahora los ciudadanos peruanos pueden solicitar el duplicado de su DNI azul y transformarlo en DNI electrónico (DNIe) de forma totalmente virtual, sin tener que acudir a una agencia presencial.

¿Quiénes pueden realizar el trámite de la Reniec?

Ser mayor de edad: Este servicio está habilitado exclusivamente para ciudadanos mayores de 17 años que ya cuenten con el DNI convencional (azul) y deseen dar el salto a la versión electrónica.

Este servicio está habilitado exclusivamente para ciudadanos que ya cuenten con el DNI convencional (azul) y deseen dar el salto a la versión electrónica. Estado civil actualizado: Es fundamental que los datos básicos no hayan sufrido modificaciones recientes que requieran validación presencial (como cambio de soltero a casado).

Es fundamental que los datos básicos no hayan sufrido modificaciones recientes que requieran validación presencial (como cambio de soltero a casado). Pago previo: Antes de ingresar a la plataforma, debe haber cancelado la tasa correspondiente en el Banco de la Nación o a través de Págalo.pe.

El trámite es sencillo y se puede realizar desde una computadora o un smartphone con acceso a internet. Con esta esta modalidad virtual se busca reducir la alta demanda en agencias y facilitar el acceso al documento digital en caso de pérdida o robo.