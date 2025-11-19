Campaña gratuita de DNI electrónico este 21 de noviembre: Conoce AQUÍ todos los detalles

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) junto a instituciones y autoridades buscan masificar la obtención del DNI electrónico 3.0, por lo cual, se realizan distintas campañas gratuitas en el país. Conoce todos los detalles del trámite que se podrá realizar el 21 de noviembre.

Reniec solo emitirá DNI electrónico

Como se recuerda, el Reniec emite únicamente el DNI electrónico (DNIe) para todos los peruanos, tanto para adultos como para menores de edad. Así se concretará la masificación del DNI electrónico. Esta versión 3.0 tiene cuenta con 64 llaves de seguridad.

Los costos para la emisión del primer DNIe, durante la campaña que se extiende hasta el 31 de diciembre, será únicamente de: adulto S/.30 y menor S/.16. Sin embargo, con el objetivo de llegar a más peruanos y, en especial, para reducir las brechas de identificación en zonas rurales, se realizan distintas campañas sin costo alguno en el interior del país.

Uno de ellos se ejecutará este viernes 21 de noviembre. La obtención del documento electrónico beneficiará principalmente a niñas, niños, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas y personas en situación de pobreza. A continuación te revelamos las zonas donde podrás acceder a este trámite, que será esencial para las próximas elecciones generales 2026.

¿Quiénes serán beneficiarios de la campaña gratuita?

Es así como, a través de redes sociales, se reveló que el municipio distrital de Pichanaqui, en la provincia de Chanchamayo, en la región de Junín, realizará la campaña en coordinación con el Reniec en el centro poblado Centro Cuyani desde las 9:00 de este viernes.

Los trámites que se podrán realizar ese día de forma gratuita son los siguientes:

Inscripción e DNI.

Renovación de DNI.

Duplicado de DNI.

Rectificación de datos y actualización de foto.

También se detalló que el distrito de Atavillos Altos, en la provincia de Huaral, la campaña sin costo se ejecutará ese mismo día desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Los requisitos son que los padres de los menores de edad acudan con su DNI en mano de cada uno de ellos, incluido de sus hoijos, así como una copia y/o foto de los mismos.

En Aparicio Pomares

Asimismo, en coordinación con el Reniec, la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomaresen la provincia de Yarovilca, departamento de Huánuco, anuncia que organizan la campaña gratuita para la obtención del DNIe dirigida a niños, adolescentes y adultos mayores. El horario establecido es desde las 9:00 a.m.

Campaña gratuita DNI electrónico en coordinación con el Reniec.

Es así como se anunció la habilitación de nuevas jornadas gratuitas del DNI electrónico para este viernes, 21 de noviembre, dirigidas para menores, adultos mayores y ciudadanos vulnerables en el interior del país, en coordinación con el Reniec.