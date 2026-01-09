Miraflores adquirió propiedad para quinta casa del adulto mayor del distrito

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte del cumplimiento de una promesa hecha por el alcalde Carlos Canales desde el inicio de su gestión, la municipalidad de Miraflores adquirió una propiedad destinada a convertirse en la nueva casa del adulto mayor que permitirá a nuestros vecinos madurar con bienestar y envejecer saludablemente.

Dentro de los servicios que se prevé se encuentran un comedor, un tópico para atención médica y campañas de salud gratuitas, un área de orientación legal gratuita, salones multiusos para reuniones y celebraciones, áreas recreativas y de juegos, ambientes destinados a talleres, así como un patio que permitirá el desarrollo de diversas actividades al aire libre.

Esta nueva casa se sumará a las ya existentes sedes de Tovar, Aurora, Armendáriz y Aljovín, que actualmente atienden en promedio a 4600 adultos mayores del distrito. Su puesta en funcionamiento permitirá cubrir la demanda de los vecinos de las zonas 5, 6 y 7 conformado por las avenidas Arequipa, Santa Cruz, Aramburú y Angamos y el óvalo Gutiérrez, así como a parte de las zonas 3 y 8, fortaleciendo la descentralización de los servicios.

Impulso al emprendimiento

Este nuevo espacio fomentará el emprendimiento, permitiendo que los participantes aprendan nuevas habilidades que puedan poner en práctica en pequeños negocios. Como parte de este impulso, la municipalidad continuará brindando a los adultos mayores la oportunidad de ofrecer sus productos en ferias.

El inmueble, ubicado en la calle Sevilla 244, cuenta con un área de 954 metros cuadrados y fue adquirido por un monto de S/7,7 millones. Marca el cumplimiento de una promesa asumida desde el inicio de la actual gestión municipal, orientada a la atención de las poblaciones más vulnerables del distrito.

Legado social

La quinta casa se suma así a otros proyectos emblemáticos, como la nueva casa OMAPED, actualmente en construcción en la cuadra 4 de la avenida del Ejército, y que quedarán como parte del legado social de la presente administración.

