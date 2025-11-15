Reniec informa desde qué EDAD no necesitas presentar tu foto impresa para emitir tu DNI

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que ya no es necesario presentar tu fotografía impresa al emitir tu Documento Nacional de Identidad (DNI) facilitando el proceso de emisión.

No es necesario llevar foto impresa

Con frecuencia, la emisión del DNI puede convertirse en un trámite engorroso para menores o mayores de edad que necesitan realizar cambios en su carnet de identidad, entre otras diligencias.

Ante ello, el Reniec ha informado que presentar la fotografía impresa al momento de emitir el carnet ya no es necesario si cuentas con esta edad. Descubre qué personas serían beneficiadas con esta disposición.

Como se recuerda, era una normativa presentar una fotografía en tamaño pasaporte con el fondo blanco con ciertos requerimiento y prohibiciones para que la fotografía se apta a incluir en el DNI. Sin embargo, a partir de esta edad. ya no es necesario acudir a un estudio fotográfico para contar con la imagen.

Ahora, niños, adolescentes y adultos podrán beneficiarse de la toma de la fotografía al interior de las sedes del organismo.

¿Desde qué edad accedo a este beneficio?

A través de sus redes sociales, la Reniec informó que desde los 7 años la foto será tomada en las mismas sedes cuando se solicite emitir un DNI o realizar otros trámites relacionados.

Sin embargo, si recomienda que los solicitantes no acuden con prendas de color blanco, sin lentes, sin sonreir, manteniendo las orejas descubiertas y sin usar prendas que cubran el rostro o la cabeza.

De esta manera, a partir de los siete años, los solicitantes accederán de forma gratuita a la toma de la foto para que se incluida en el nuevo documento nacional de identidad.

Recoge tu DNI este 16 de noviembre

De forma extraordinaria, Reniec ha habilitado tres oficinas para que se pueda recoger los DNI's durante este domingo 16 de noviembre.

Las sedes se encuentran ubicadas en los distritos de Miraflores, Independencia y San Borja, que estarán abiertas de manera exclusiva en el horario de 8: 15 de la mañana hasta las 3 :45 de la tarde.

Esta disposición solo está habilitada para las personas que ya han hecho el trámite previamente y necesiten recoger de forma célere el carnet de identidad.

