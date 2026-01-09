Jota Benz expone la emotiva reacción de Gino Assereto tras su compromiso con Angie Arizaga

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La historia de amor de Jota Benz y Angie Arizaga sigue dando de qué hablar, pero esta vez no solo por la pedida de mano en Italia, sino porque el cantante decidió mostrar la emotiva reacción de Gino Assereto tras su compromiso con Angie Arizaga, un detalle que despejó dudas y enterneció a más de uno en redes sociales.

Jota Benz pide matrimonio a Angie Arizaga

A fines de diciembre, Jota Benz sorprendió a todos al pedirle matrimonio a Angie Arizaga, su pareja y madre de su hijo, en un escenario de película: nada menos que frente al Coliseo Romano, en Italia. Las imágenes no tardaron en viralizarse y la pareja recibió miles de mensajes de cariño.

Sin embargo, junto con la emoción también apareció la polémica. En redes sociales, algunos usuarios comenzaron a notar la ausencia de reacciones públicas por parte de la familia de Angie Arizaga en las publicaciones donde se confirmaba el compromiso. Eso bastó para que surgieran especulaciones y comentarios de todo tipo.

Ante ese ruido digital, Jota Benz decidió responder de manera directa, pero sin entrar en enfrentamientos ni aclaraciones extensas. Lo hizo a su estilo: mostrando un momento íntimo y familiar.

Jota Benz expone la reacción de Gino Assereto

Todo ocurrió cuando un seguidor le preguntó a Jota Benz cuál había sido la reacción de su hermano, Gino Assereto, ante la noticia de la boda. El cantante no dudó en compartir una captura de una conversación privada de WhatsApp que rápidamente se volvió viral.

En el mensaje, Gino Assereto se mostraba visiblemente conmovido y orgulloso por el paso que estaba a punto de dar su hermano. En el chat se podía leer una frase que terminó derritiendo corazones: "Dedícate a ser feliz".

Según se aprecia en la conversación, Jota Benz le contó a Gino Assereto que en solo unas horas le pediría matrimonio a Angie Arizaga. La respuesta del exchico reality fue inmediata y cargada de emoción, destacando la familia que su hermano ha formado y alentándolo a seguir adelante con tranquilidad.

"¡Buena! Me alegra mucho hermano, tienes un corazón muy bonito y hoy tienes contigo una bonita familia, sigue construyendo tu camino hermano y dedícate a ser feliz y vivir tranquilo", se lee en el mensaje.

Así, Jota Benz terminó por despejar dudas al exponer la emotiva reacción de Gino Assereto tras su compromiso con Angie Arizaga, dejando ver que existe un fuerte respaldo familiar.