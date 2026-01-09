Luis Advíncula pasa los exámenes médicos y ya luce la camiseta de Alianza Lima

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El regreso de Luis Advíncula al fútbol peruano tiene a todos emocionados. El 'Rayo' llegó a Lima, pasó los exámenes médicos de Alianza Lima y se mostró con la camiseta del club. Ahora solo falta que se sume a la pretemporada en Uruguay.

Advíncula pasa exámenes médicos de Alianza

El lateral derecho Luis Advíncula llegó a la capital con la ilusión de iniciar un nuevo capítulo en su carrera. Este viernes 9 de enero, el jugador de 35 años pasó los exámenes médicos del club victoriano, un paso fundamental antes de su oficialización como refuerzo de Alianza Lima.

Luis Advincula pasó los exámenes médicos de manera positiva y, además, ya viste la indumentaria oficial de Alianza Lima.



En las próximas horas viaja a Montevideo para unirse al plantel profesional.



🎥 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/apVI17OTkB — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 9, 2026

Luis Advíncula no dudó en lucir la camiseta de Alianza Lima, lo que de inmediato encendió la emoción de los hinchas en redes sociales. Su retorno al fútbol peruano lo convierte en uno de los refuerzos más llamativos de la Liga 1 2026, y su experiencia internacional es un plus para el equipo de La Victoria.

Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente su fichaje, todo indica que Luis Advíncula se sumará a los entrenamientos en Uruguay, donde Alianza Lima realiza su pretemporada.

Recordemos que, tras su arribo al aeropuerto internacional Jorge Chávez, Luis Advíncula fue recibido por la prensa y ofreció breves pero significativas declaraciones: "Todo bien y estoy listo (...) Después hablaré", comentó.

¿Por qué Luis Advíncula se fue de Boca?

A través del canal oficial del club, Luis Advíncula se mostró sincero sobre su salida de Boca Juniors, dejando entrever la mezcla de emociones que siente tras tantos años en el club.

"Con sentimientos encontrados. Llevo muchos años acá en el club, muy agradecido con las personas que me recibieron desde el minuto uno, agradecido con el presidente también. Y la verdad que es complicado irte de un club así", expresó en diálogo con El Canal de Boca.

Además, contó los motivos por los que decidió volver al Perú: "Estoy agradecido porque estoy pasando por un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos siempre se han portado bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país, así que no me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí".

Fichajes de Alianza Lima para 2026

Alianza Lima no solo apuesta por Luis Advíncula en sus fichajes 2026, sino que ha movido el mercado para reforzar prácticamente todas sus líneas y llegar con un plantel competitivo a la nueva temporada de la Liga 1:

Cristian Carbajal.

D'Alessandro Montenegro.

Jairo Vélez.

Federico Girotti.

Luis Ramos.

Alan Cantero.

Mateo Antoni

Luis Advíncula pasa los exámenes médicos y ya luce la camiseta de Alianza Lima, dejando claro que su regreso al fútbol peruano está encaminado. Con su experiencia y liderazgo, el lateral derecho promete aportar al equipo blanquiazul en la pretemporada y en los próximos partidos de la Liga 1 2026.