ANITRA y Transportes Unidos acatará paro a realizarse la próxima semana tras continuos ataques

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) y Transportes Unidos confirmaron su participación en el paro de transportistas a realizarse la siguiente semana en Lima y Callao ante los últimos ataques registrados.

ANITRA busca reflexión en la población

En entrevista en Buenos días Perú, Waldo Poma, presidente interino de ANITRA, reveló que pese a la desunión que hay entre los gremios del sector transporte, por los atentados que se registran día a día los diferentes grupos han decidido paralizar sus servicios juntos.

"Igual tenemos que seguir luchando porque nuestro país nos necesita, necesita de su gente para hacer reflexionar a sus autoridades de que no están haciendo nada y que cumplan su papel, porque ellos están ahí para hacer ese trabajo. Lamentablemente, la criminalidad ha crecido de tener un crimen al año a tener los niveles que tenemos hoy, por la decidía de las autoridades que no hicieron su trabajo", recordó.

Indicó que con esta medida buscan "hacer reflexionar a la opinión pública" que se está atravesando un momento difícil, no solo en el sector transportes.

"Queremos a la opinión pública decirles que probablemente este martes 13 estemos parando. Pedirles disculpas desde ya por el malestar que vamos a generar. Solamente que el día de hoy, que tenemos reunión de ocho gremios de transporte para confirmar el día", aseguró.

No hay prevención, dice Transportistas Unidos

En entrevista en América Noticias - Primera Edición, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, confirmó la participación de su gremio a desarrollarse la siguiente semana y sostuvo que el gran problema es la falta de prevención a los ataques.

"Hay casos de empresas que tienen hasta cuatro, cinco cupos, cinco bandas (...) está sectorizado, en el norte la banda a y b, en el sur la c y d, en el este la f y g. Independientemente de eso los ataques son de 5 a 6 de la tarde a un recorrido de 11 de la noche que acabamos de trabajar y comienzan a las 6, pero la policía que hace la prevención recién se aparece a las 7:30 - 8 de la mañana y a las 5 - 6 nos dejaron", explicó.

En ese sentido hizo un llamado al Ministerio del Interior para que las comisarías realicen los trabajos de prevención. Asimismo, anunció que tras una reunión con otros gremio, se anunciará la fecha en una conferencia de prensa a realizarse a las 11 a. m.

Es así que ANITRA y Transportes Unidos confirmaron su participación en el paro a realizarse la próxima semana del que la fecha exacta está por confirmarse.