Venezuela anuncia que restablecerá las misiones diplomáticas con Estados Unidos

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Venezuela informó que iniciarán un proceso exploratorio de carácter diplomático con Estados Unidos, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas entre ambos países.

Reiteran agresión

A través de un comunicado compartido por el Ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, reiteraron la denuncia de manera internacional que ha sido "víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y pueblo". Aseguraron que la acción militar llevada a cabo el 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro dejó a "civiles y militares" fallecidos.

Informaron que con el fin de atender la situación en el marco del derecho internacional, por ello han decidido iniciar "un proceso exploratorio de carácter diplomático" con Estados Unidos.

"Orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo", indicaron.

En ese sentido anunciaron que arribará al país una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. De la misma manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes.

"La Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, [reiteró que] Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que la Diplomacia Bolivariana de Paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz", finalizaron.

#Comunicado 📢 El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera la denuncia nivel internacional que ha sido víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo, acción que ha dejado más de un centenar de muertes de civiles y... pic.twitter.com/uVhvDIzRrV — Yvan Gil (@yvangil) January 9, 2026

"Tomará tiempo" realizar elecciones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no habrá elecciones en Venezuela a corto plazo debido a que considera que, en primer lugar, es necesario reconstruir el país y su infraestructura.

El mandatario estadounidense, el último jueves 8 de enero, concedió una entrevista a Fox News en donde fue consultado si prevé unas elecciones libres y justas en el país sudamericano.

Desde su óptica, la estabilización y recuperación de Venezuela deben preceder a cualquier proceso electoral libre y confiable, y que solo después de lograrse ese trabajo profundo podría considerarse que los ciudadanos venezolanos acudan a los comicios.

"Creo que pasará, pero antes de que lo hagamos pasará un tiempo. Tenemos que reconstruir el país. No podemos tener unas elecciones ahora, es un país que está en el tercer mundo. Debemos reconstruir el petróleo primero", manifestó.

Es en este contexto que Venezuela anunció que restablecerá las misiones diplomáticos con Estados Unidos y se espera una delegación estadounidense y también se enviará una venezolana a Washington.