Inicia marcha blanca en el bypass Las Torres: Conectará Lima-Chosica en 45 minutos

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 9 de enero comenzó la marcha blanca del bypass Las Torres, en Lurigancho-Chosica, habilitándose el tránsito en dirección oeste-este, de Lima hacia Chosica.

Inicia marcha blanca en el bypass Las Torres

Este viernes 9 de enero, se dio inicio a la marcha blanca del bypass Las Torres, en Huachipa. En este punto de la ciudad el tráfico se torna como un escenario de caos lo que termina ocasionando un malestar en los ciudadanos que transitan por allí.

Cabe mencionar, que empezó desde las 5 de la mañana y se prevé que se prolongue hasta las 6 de la tarde. Al respecto, hay que indicar que indicar que está conformado por dos carriles y ofrecerá a más de 2 millones de habitantes.

Para brindar mayores detalles, un equipo de Exitosa conversó con el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Herández, quien ha indicado que en este bypass no solo se va a realizar el tránsito de los vehículos particulares, sino también se desplazarán expresos de los vehículos de transporte público.

"Lo que es beneficioso para nuestros usuarios es que esa infraestructura permite que tengamos servicios expresos. Hay empresas que tienen capacidad operativa para poder implementarlos, estamos hablando de la empresa Etul4 S.A., Vargasant, Loritos y Nueva Era, que es una empresa de Chosica que ya tiene buses gracias a un modelo de estabilidad jurídica", manfiestó.

Además, explicó que las compañías de transporte mantendrán sus rutas habituales que son de conocimiento público y saldrá un servicio especial expreso que harán uso de dicha vía y ganar mucha más velocidad reduciendo el tiempo de viaje de los usuarios que no tienen como destino esta área sino porque hacen el viaje largo.

Así funcionará la vía

Cabe mencionar que las autoridades señalaron que el bypass Las Torres constituye una vía rápida la cual no contará con la presencia de paraderos sobre su trazo principal.

Además, vale señalar que las unidades móviles deberán respetar una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Cuenta con una extensión de 1.4 kilóemtros y contempla un total de seis carriles, tres por sentdio, una vez finalizado el proyecto.

Como vemos, este viernes 9 de enero, se dio inicio a la marcha blanca del bypass Las Torres, en Lurigancho-Chosica, que beneficiará a los ciudadanos que se dirijan en dirección oeste-este, de Lima hacia Chosica. No solo se va a realizar el tránsito de los vehículos particulares, sino también se desplazarán expresos de los vehículos de transporte público.