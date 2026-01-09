Fiscalizador del SAT ratifica agresión por parte de la congresista Kira Alcarraz: "Un comportamiento pésimo"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de su conociera el caso de agresión de la congresista Kira Alcarraz (no agrupada) a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a manera de represalia porque su vehículo estaba siendo llevado al depósito municipal por tener orden de captura, el agente ratificó el hecho en su contra, a fin de no dejar dudas sobre el lamentable incidente a inicios de semana.

De acuerdo con lo reportado en su momento por la entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la agresión se produjo en un operativo de deudas en estado coactivo a la altura del puente Atocongo (San Juan de Miraflores).

Inspector reafirma denuncia contra parlamentaria

Como es de conocimiento público, al promediar las 3:30 p. m. del lunes 5 de enero, el fiscalizador junto con sus compañero se encontraban en la Av. Los Héroes cuando dentro de sus funciones intervinieron el auto de propiedad de la parlamentaria, debido al impago de una multa por infringir el Reglamento Nacional de Tránsito.

Desde el SAT indicaron que no solamente fue una agresión física la que recibió el agente, puesto que, le arrebataron su celular durante la intervención. Estas acusaciones fueron validas por la víctima en la denuncia que presentó ante la comisaría del sector.

"No, nada más", fue la respuesta del reportero de ATV ante la pregunta sobre la agresión sufrida. ¿Cómo la califica? "Un comportamiento pésimo, nunca me había pasado algo así", aseveró visiblemente afectado. Su versión fue ratificada en el parte policial donde acusa a la legisladora de también haberlo amenazado de dejarlo sin trabajo.

"La congresista de manera prepotente y altanera llamó a un supuesto comandante de la Policía, indicando que se le brinde su apoyo a su persona. Posteriormente, se acercó al denunciante, le arrebata el celular y le golpea el rostro (...) asimismo, el denunciante refiere que la congresista le indicó, que, a partir de esa fecha, él ya no trabajaría más en el SAT", se lee en la denuncia presentada por el inspector.

Denuncia policial

Congresista niega agresión, aunque su caso iría a Ética

A través de su cuenta de "X" (antes Twitter), Kira Alcarraz se pronunció sobre el episodio que la tiene como protagonista. No solamente desmiente la denuncia en su contra, también acusó al SAT de un procedimiento irregular, la tarde del 5 de enero.

"Dejo los hechos en manos de las autoridades. El SAT actuó de forma arbitraria, sin notificación ni debido procedimiento. Defiendo mis derechos y los de miles de conductores. Basta de abusos y cobros indebidos", expresó.

Dejo los hechos en manos de las autoridades. El SAT actuó de forma arbitraria, sin notificación ni debido procedimiento. Defiendo mis derechos y los de miles de conductores. Basta de abusos y cobros indebidos🇵🇪#MilesEnDosRuedasMilesConVoz#VocesUnidasDelMotociclismo#Conductores — KiraAlcarraz (@KiraAlcarraz) January 7, 2026

No obstante, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Elvis Vergara (Acción Popular), anunció el inicio de una denuncia de oficio en contra de la cuestionada parlamentaria, rechazando así, el hecho de violencia al sur de Lima.

Rechazo toda agresión o violencia: ningún parlamentario está por encima de la ley. Ante la denuncia del SAT Lima contra la congresista Kira Alcarraz por presuntos hechos en un operativo, promoveré denuncia de oficio conforme al art. 11 del Código de Ética. — Elvis Vergara Mendoza (@ElvisVergara_M) January 6, 2026

Desde el SAT ratificaron que continuarán con el proceso legal contra Kira Alcarraz, independientemente de las acciones que pueda adoptar el Congreso.