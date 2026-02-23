Municipalidad de Breña se pronuncia y expulsa a sereno que robó a victima de violento accidente

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Municipalidad de Breña decidió retirar de inmediato a un agente de Serenazgo luego de que se difundiera un video en el que se le observa presuntamente robando el celular de un joven que acababa de sufrir un fuerte accidente de tránsito. El caso ha generado indignación en el distrito y abrió una investigación policial.

Todo ocurrió en la cuadra 4 del jirón Pomabamba. Alexander Laura Medrano, de 22 años, conducía su motocicleta cuando fue embestido por un auto blanco de placa CC-0396. El impacto fue tan fuerte que la moto salió proyectada y terminó contra la fachada de un negocio. El joven quedó tendido en el suelo con lesiones en el tórax y la cabeza.

Mientras vecinos intentaban entender lo ocurrido, un testigo grababa la escena. En esas imágenes se ve a un sereno acercarse al herido. Lejos de auxiliarlo, el video revela que el trabajador municipal toma el celular del joven, y se retira de la escena. El material se volvió clave para identificarlo.

Municipio anuncia separación inmediata

Tras la difusión de las imágenes, la comuna emitió un comunicado oficial. En el documento informó que el agente fue plenamente identificado y separado de sus funciones. La autoridad edil señaló que no permitirá que una conducta individual afecte la imagen del cuerpo de Serenazgo ni la confianza de los vecinos.

Además, el municipio aseguró que colaborará con las autoridades para que el caso sea esclarecido. Los residentes del sector habían exigido una sanción ejemplar luego de ver cómo el trabajador se aprovechó de la situación, tomaba el equipo del herido y se retiraba del lugar.

Vecinos también denunciaron que los accidentes en esa zona son frecuentes y pidieron mayor señalización y control en las intersecciones para evitar nuevas tragedias.

La Municipalidad de Breña se pronunció tras el presunto robo.

Policía investiga accidente y presunto robo

La comisaría de Chacra Colorada asumió las investigaciones para determinar responsabilidades tanto en el atropello como en el presunto robo. La Policía busca al conductor del auto blanco que impactó al motociclista y se habría retirado de la escena.

Por su parte, Alexander Laura Medrano permanece internado en una clínica local bajo observación médica constante. Presenta múltiples contusiones y heridas producto del fuerte choque que incluso desprendió partes de su motocicleta.

En medio de la preocupación, sus familiares contaron que entre los restos del vehículo encontraron una estampita del Señor de los Milagros, lo que consideran una señal de esperanza en este difícil momento.