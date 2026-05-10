Senamhi pone en alerta a Lima y otros 8 departamentos ante pronóstico de nieve, granizo y lluvias

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta de nivel amarillo ante la posible presencia de precipitaciones como nieve, granizo, aguanieve y lluvias, tanto en Lima como en otros ocho departamentos del país.

Senmahi pronostica nieve y granizo en sierra sur y centro

El fenómeno climático será de ligera a moderada intensidad y se extenderá por 47 horas, del domingo 10 al lunes 11 de mayo, ha indicado el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) en su último aviso meteorológico.

Además del departamento de Lima, la entidad oficial menciona que la ocurrencia de dichos fenómenos meteorológicos se esperan en Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Huánuco, Pasco y Junín, todos ellos ubicados en la sierra centro y sur del Perú.

Según el pronóstico de Senamhi, en zonas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar se espera la ocurrencia de granizo, mientras que en aquellas localidades ubicadas sobre los 3800 m.s.n.m. se aguarda nieve.

En el aviso meteorológico también detalla que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. Incluso se prevé que el acumulado de precipitaciones oscile entre 7 y 18 milímetros por día.

📣 #Aviso #Senamhi #Minam Del 10 al 11 de mayo, se prevé la nieve, granizo, aguanieve y lluvia en la sierra centro y sur.



✅ Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



✅ https://t.co/6Y8c0XFxNB#PreparadosAnteLluviasIntensas pic.twitter.com/Go3BCwhoBy — Senamhi (@Senamhiperu) May 10, 2026

Recomendaciones de Indeci

Según los niveles de peligros categorizados por el Senamhi, una alerta amarilla significa que pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos, que a pesar a de ello resultan normales en la regiones.

Como respuesta, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), adscrito al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), aconseja difundir el contenido informativo a través de todos los medios de comunicación y mantener contacto directo con las autoridades de los departamentos expuestos.

En caso de ocurrencia de nieve y granizo, el Indeci recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

Ante esta alerta amarilla, las autoridades correspondientes recomiendan a la población y a los transportistas que transitan por estas regiones de la sierra sur y centro del país tomar las precauciones necesarias para mitigar riesgos.

El aviso del Senamhi busca que las comunidades afectadas se mantengan vigilantes ante las posibles consecuencias que puedan ocasionar las precipitaciones, que se extenderán del domingo 10 al lunes 11 de mayo, impactando principalmente las zonas de mayor altitud.