Madres peruanas donan riñones para salvar la vida de sus hijos en exitosos trasplantes

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tres madres peruanas decidieron donar sus riñones para salvar a sus hijos, quienes padecían de insuficiencia renal crónica avanzada. Los procedimientos médicos se realizaron con éxito en hospitales de Lima, permitiendo que los jóvenes retomen sus vidas y sueños tras años de dependencia médica.

Historias de fe y medicina

El Hospital Nacional Guillermo Almenara fue el escenario donde progenitoras de Arequipa y Piura llegaron para concretar este acto de amor. A través de cámaras de Exitosa, Estefany y Mónica no dudaron en someterse a las cirugías necesarias para que sus hijos dejaran atrás las agotadoras sesiones de reemplazo renal.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), estos casos son un reflejo de la necesidad de fomentar la cultura de donación en el país. El equipo médico destacó que la intervención de donante vivo es una alternativa eficaz ante la escasez de órganos.

Waleska Millán, una joven de 18 años, también recibió una segunda oportunidad gracias a su madre, Waydali Trujillo. Tras cuatro años dependiendo de la diálisis peritoneal, la cirugía realizada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja resultó ser un éxito.

Actualmente, Waleska realiza sus actividades con total normalidad, lo que demuestra la efectividad de los trasplantes realizados por especialistas peruanos. La joven había sido diagnosticada a los 13 años, cambiando radicalmente su rutina escolar y personal hasta que se concretó la esperada operación.

Un regalo de vida institucional

El proceso para Waleska inició en el Hospital Dos de Mayo, donde recibió la atención integral previa al trasplante de riñón. Este trabajo coordinado entre diversas instituciones del sector salud garantiza que los pacientes lleguen en las mejores condiciones físicas para recibir el nuevo órgano.

La madre expresó que ver a su hija independiente y saludable es el mayor reconocimiento posible en esta fecha especial. Ella nunca perdió la fe durante el proceso, a pesar de los retos que implica enfrentar una enfermedad crónica desde una edad muy temprana.

La Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre resalta que estos testimonios son fundamentales para sensibilizar a la sociedad. La donación de órganos entre familiares directos reduce significativamente los tiempos de espera y mejora el pronóstico de recuperación del paciente.

Ante ello, se demuestra como el éxito de estos procedimientos refuerza el compromiso de las entidades públicas en la lucha contra la insuficiencia renal. Al celebrar la donación de órganos, se honra el valor de las madres que decidieron salvar la vida de sus hijos mediante trasplantes.