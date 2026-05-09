Día de la Madre: Señales de alerta que toda gestante debe conocer para cuidar su embarazo

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el embarazo, muchas señales de alerta pasan desapercibidas, lo que convierte a la información oportuna en una herramienta clave para proteger la salud de la madre y el bebé.

Vanesa Castillo, decana adjunta de la carrera de Obstetricia de la Universidad Científica del Sur, señala que identificar cualquier señal de alerta a tiempo le da al profesional de salud la oportunidad de actuar.

"Muchas veces se normalizan ciertos síntomas porque alguien más los tuvo, y eso puede retrasar la atención. Por eso, es importante que durante el embarazo tanto la madre como la familia estén informadas y alertas", indica.

Complicaciones más frecuentes en la gestación

Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran la preeclampsia, la hemorragia obstétrica y las infecciones. Por ello, la especialista comparte algunas señales que deben motivar una consulta inmediata:

Sangrado vaginal: Cualquier sangrado, independientemente del trimestre de gestación, debe evaluarse con prontitud, ya que puede indicar desde una amenaza de aborto en las primeras semanas hasta complicaciones con la placenta en etapas más avanzadas.

Cualquier sangrado, independientemente del trimestre de gestación, debe evaluarse con prontitud, ya que puede indicar desde una amenaza de aborto en las primeras semanas hasta complicaciones con la placenta en etapas más avanzadas. Dolor de cabeza intenso y frecuente: Puede ser indicador de aumento en la presión arterial que, sin atención oportuna, puede derivar en preeclampsia y complicaciones graves para la madre y el bebé.

Puede ser indicador de aumento en la presión arterial que, sin atención oportuna, puede derivar en preeclampsia y complicaciones graves para la madre y el bebé. Zumbido de oídos o visión borrosa: Al igual que el dolor de cabeza, estos síntomas pueden estar asociados a un aumento de la presión arterial y representan una señal de alerta que requiere evaluación médica inmediata.

Pérdida de líquido vaginal: Una sensación de humedad constante en la zona genital con olor particular puede indicar ruptura de la bolsa amniótica.

Una sensación de humedad constante en la zona genital con olor particular puede indicar ruptura de la bolsa amniótica. Disminución o ausencia del movimiento del bebé: Si la madre nota que el bebé se mueve menos de lo habitual o deja de moverse, es una alerta de que algo no está funcionando correctamente y necesita evaluación profesional inmediatamente.

Si la madre nota que el bebé se mueve menos de lo habitual o deja de moverse, es una alerta de que algo no está funcionando correctamente y necesita evaluación profesional inmediatamente. Fiebre: puede ser señal de una infección que, sin tratamiento oportuno, podría comprometer el desarrollo del embarazo y derivar en complicaciones como parto prematuro o compromiso del bienestar fetal, especialmente si se acompaña de escalofríos o malestar general.

puede ser señal de una infección que, sin tratamiento oportuno, podría comprometer el desarrollo del embarazo y derivar en complicaciones como parto prematuro o compromiso del bienestar fetal, especialmente si se acompaña de escalofríos o malestar general. Náuseas y vómitos severos: Cuadros intensos que impiden retener alimentos o líquidos pueden derivar en deshidratación y requerir atención médica para evitar complicaciones mayores.

Control prenatal cumple un rol fundamental

Castillo enfatiza que el control prenatal cumple un rol fundamental en este proceso, ya que es el espacio donde el obstetra acompaña a la gestante, educa sobre los cambios normales de su cuerpo, identifica factores de riesgo y monitorea el desarrollo del bebé.

Para que ese acompañamiento sea efectivo, la especialista recomienda acudir al establecimiento de salud más cercano desde la sospecha de embarazo e iniciar los controles prenatales oportunamente.

También es clave involucrar a la pareja y familia en el proceso de cuidado. Idealmente la preparación del embarazo debe iniciarse antes de la concepción promoviendo hábitos saludables, identificando y reduciendo riesgos desde antes del embarazo contando siempre con la orientación del profesional de salud especializado