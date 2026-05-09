Día de la Madre: ¿Qué comer y qué evitar durante el embarazo? Claves para una gestación sana

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el Perú, cada año nacen más de 400 mil niños, una cifra que refleja la importancia de priorizar la salud materna. Sin embargo, persisten riesgos prevenibles, por ejemplo, el 26% de peruanas en edad fértil (15 a 49 años) presenta anemia, a ello se suman otras complicaciones frecuentes como la preeclampsia.

Si bien el 97.9% de gestantes recibe atención prenatal, Linda Flores, nutricionista de Sanitas Consultorios Médicos, advierte que la calidad de la alimentación es determinante para evitar estas patologías que no solo afectan a la madre, sino que pueden predisponer al bebé a enfermedades crónicas en la adultez.

Recomendaciones

En el marco del Día de la Madre, la especialista comparte recomendaciones clave para una gestación saludable, recordando que todos estos hábitos deben adoptarse siempre de la mano del ginecólogo u obstetra tratante, quien es el profesional indicado para orientar y personalizar el cuidado según las necesidades:

Priorizar nutrientes esenciales desde el inicio: El hierro es fundamental para prevenir la anemia. También son vitales, según indicación médica, el ácido fólico, el calcio, la vitamina D y el omega 3, presente en pescados (bonito y el jurel). Mantener un plato equilibrado en cada comida: La mitad debe estar ocupada por verduras y frutas, preferir vegetales de colores como espinaca, brócoli o zanahoria, y añadir componentes ricos en vitamina C (naranja, papaya, kiwi) que mejoran la absorción del hierro. Fraccionar la alimentación durante el día: Distribuir la ingesta en cinco o seis comidas (tres principales y dos o tres meriendas) tiene beneficios concretos según la etapa del embarazo. Evitar la automedicación con suplementos: Aunque una alta proporción de gestantes recibe hierro y otras vitaminas durante el embarazo, la dosis debe ser personalizada. Acompañar la alimentación con controles prenatales: La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de ocho chequeos durante el embarazo, el primero antes de la semana 10 y, posteriormente, uno cada mes.

¿Qué se debe consumir?

De acuerdo con lo expresado por la nutricionista, estos alimentos pueden ser beneficiosos para las gestantes y forman parte de la dieta habitual de muchas familias peruanas.

Fuentes de hierro: sangrecita, hígado, carnes rojas, lentejas, frejoles.

sangrecita, hígado, carnes rojas, lentejas, frejoles. Verduras de hoja verde: espinaca, brócoli.

espinaca, brócoli. Frutas ricas en vitamina C: naranja, mandarina, papaya.

naranja, mandarina, papaya. Pescados accesibles: bonito, jurel (ricos en omega 3).

bonito, jurel (ricos en omega 3). Lácteos: leche, yogur, queso pasteurizado.

leche, yogur, queso pasteurizado. Granos andinos: quinua.

¿Qué se debe evitar?

La especialista recomienda evitar estos productos, dado que pueden contener bacterias o sustancias que representan un riesgo para la madre y el bebé.

Alcohol, en cualquier cantidad.

Carnes, pescados y mariscos crudos o mal cocidos.

Embutidos y mayonesa casera.

Quesos no pasteurizados.

Café o bebidas energizantes en exceso.

Es importante prestar especial atención a los hábitos nutricionales, ya que son fundamentales para evitar enfermedades como la anemia, la preeclampsia y la diabetes gestacional que pueden conducir a un parto prematuro, bajo peso del bebé al nacer o problemas en el desarrollo del niño.