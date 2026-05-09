Declaran feriado NO LABORABLE el 14 de mayo: ¿Quiénes se verán beneficiados y cuál es el motivo?

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 14 de mayo será feriado no laborable, de acuerdo a una normativa vigente, dada a conocer en el Diario Oficial El Peruano. Conoce quiénes se verán beneficiados con la medida y el motivo detrás la ordenanza municipal.

¿Por qué el 14 de mayo será feriado no laborable?

Muchas personas están a la expectativa sobre cuál será el próximo día en el calendario peruano que les permitirá descansar y alejarse de la rutina laboral. Pese a que se reveló hace unas semanas que los siguientes feriados nacionales sería el 7 y 29 de junio, la ordenanza municipal N°003-2026-MPY sorprende a más de uno en el país.

Pues bien, de acuerdo al documento oficial, se declara que el 14 de mayo sea considerado feriado no laborable, pero no en todo el país, sino en la provincia de Yauyos, del departamento de Lima, por las Fiestas Patronales en honor al Señor de la Ascensión de Cachuy, que tiene lugar desde el sábado 9 de mayo.

"Declaran día feriado no laborable el 14 de mayo en la provincia de Yauyos por las tradicionales fiestas patronales en honor al Señor de la Ascensión de Cachuy" se lee en la ordenanza municipal N°003-2026-MPY.

La festividad que se realiza en el distrito de Catahuasi y comprende la peregrinación de los fieles de esta imagen atravesando la zona montañosa de la provincia, así como la veneración de ella en el santuario que tiene en Cachuy, permite activar el turismo en la región y dar a conocer a los turistas la riqueza cultural que posee Yauyos y sus 33 distritos.

Día no laborable el 14 de mayo: ¿Quiénes son beneficiados?

Según la ordenanza municipal el feriado no laborable, más considerado como 'Día no laborable' beneficiará principalmente a los trabajadores del sector público en la provincia de Yauyos. Este grupo deberá recuperar las horas que no laboren según lo disponga su empresa o centro de trabajo.

Respecto al sector privado, la normativa especifica que solo podrán descansar en esa fecha si existe un acuerdo previo entre el empleador y el trabajador.

El artículo tercero de la ordenanza señala que "sea puesta de conocimiento a todas las Entidades Públicas y Privadas a efectos de que se tomen el debido conocimiento de los alcances de la misma; y a la Oficina de Secretaría General, notificar la presente a los órganos estructurados de la Municipalidad Provincial de Yauyos, con las formalidades establecidas".

Fiestas Patronales en honor al Señor de la Ascensión de Cachuy.

Feriados nacionales que restan el 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Es así como a través de la ordenanza municipal N° 003-2026-MPY se declara el 14 de mayo como feriado no laborable en la provincia de Yauyos, en Lima, beneficiando principalmente a trabajadores del sector público.