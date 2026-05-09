El mejor regalo por el Día de la Madre: Mamá primeriza celebra el alta médica de su bebé tras exitosa operación

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad
A puertas de la celebración del Día de la Madre una mamá primeriza oriunda de la región Puno celebró el alta médica de su bebé tras una exitosa operación por una enfermedad congénita con la que nació. Sin duda alguna una noticia muy amena en una fecha tan especial.
Madre festeja exitosa cirugía de su bebé
Luz Marina Mamani Gil, de 31 años, viajó desde su natal Puno a Lima para poder salvar la vida de su bebé debido a que la alegría por su nacimiento, suscitado el pasado 15 de abril, se vio opacada luego de que los doctores diagnosticaron que su pequeño padecía de hidrocefalia congénita.
La citada enfermedad es una condición que implica la acumulación de líquido en el cerebro del neonato. Por tal motivo, sin dudarlo un segundo, viajó a la capital para que su primogénito llamado Sergio pueda ser atendido por personal especializado del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.
En ese sentido, la madre primeriza junto a su hijo llegaron el 21 de abril a dicho centro médico para que ser atendido de forma oportuna. Ello, tras seis día del parto y aún en proceso de recuperación de una cesárea.
Luego de una evaluación médica, se determinó que el recién nacido debía entrar al quirófano para ser inmediatamente sometido a una cirugía el pasado 29 de abril, cuando aún tenía 14 días de nacido,
Hay que mencionar que, esta operación fue realizada con éxito y la evolución de la salud de su pequeño fue óptima por lo que se confirmó que será dado de alta. Noticia importante que ha recibido a pocas horas del Día de la Madre, con una profunda emoción dando paso a una nueva etapa de vida junto a su hijo.
"En este Día de la Madre el mejor regalo es tener a mi hijo en brazos y saber que ya estamos listos para volver a casa. Mi hijo es un milagro y me enseñó a ser fuerte des el primer día", manifestó Luz Mamani Gil.
Madre convierte la muerte de su hija en vida
Un caso totalmente distinto ha ocurrido con Karina Céspedes, una madre que ha canalizado el dolor de perder a su pequeña hija Mía a causa de un aneurisma decidiendo donar sus órganos.
Fue así que las córneas, hígado y riñones de su primogénita fueron entregados en beneficio de los pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja del Ministerio de Salud (Minsa).
