Roberto Sánchez pidió licencia en el Congreso para viajar y apoyar a Evo Morales

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Roberto Sánchez, viajó a Bolivia para participar de la marcha a favor de la inscripción electoral de Evo Morales. El expresidente del país vecino se encuentra prófugo de la justicia luego de que se le impuso una orden de captura por el presunto delito de trata de personas, tras descubrirse que tuvo una hija con una menor de 15 años en 2015-2016.

Roberto Sánchez mostró apoyo a Evo Morales

El líder del partido Juntos por el Perú solicitó licencia en el Congreso para poder viajar a Bolivia y asistir a la marcha a favor de Morales. En declaraciones a la prensa local, no dudo en mostrar su total apoyo hacia el expresidente boliviano.

"No podíamos dejar de estar ausentes cuando nuestros pueblos originarios de América Latina, hermanos de Perú y Bolivia, estar presentes aquí para garantizar y ser vigía del derecho constitucional a la participación política. Queremos que se imponga el derecho, la democracia. Hoy estamos acá con el hermano Evo, levantando la bandera, la wifala tahuantinsuya porque creemos que se debe de respetar, no solamente en Bolivia, sino en América Latina", expresó el también candidato a la presidencia del Perú.

"Aquí levantando nuestra bandera, la wifala tahuantinsuyana..." https://t.co/e3JN7gpe3N — Beto Ortiz (@PolloFarsantePe) May 5, 2026

Seguidamente, hizo arengas a favor del expresidente boliviano.

¿Qué buscaban las marchas a favor de Evo Morales?

Las marchas registradas buscaban que Evo Morales tenga nuevamente la oportunidad de postular a la Presidencia de Bolivia con el Movimiento al Socialismo (MAS). Esto a pesar de que la Constitución de dicho país precisa que una persona no puede volver a ser candidato después de dos gestiones.

Esta normativa fue ratificada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia quienes precisaron que un funcionario no puede buscar una segunda reelección.

Roberto Sánchez pide licencia para viajar a Bolivia

El congresista confirmó que solicitó licencia sin goce de haber al Congreso del Perú para poder realizar el viaje a Bolivia tras recibir una invitación del jefe de la bancada del MAS, el senador Luis Adolfo Robles, durante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sin embargo, aseguró que la compra de pasajes y viáticos lo realizó con su propio dinero. Esta información ha sido corroborada a través del portal de transparencia del Congreso, en donde no se encuentra registro de viajes pagados por el Estado a nombre del parlamentario.

Roberto Sánchez nunca ha negado la alianza internacional que mantiene con el partido de izquierda boliviano MAS, por lo que no fue la primera vez que viajó para mostrar su apoyo a Evo Morales.