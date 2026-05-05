Cerca a 9 millones de peruanos continúan en situación de pobreza, según INEI

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) presentó los resultados de la medición de pobreza monetaria correspondiente al año 2025, que alcanzó el 25,7%, lo que equivale a 8,995,000 peruanos de la población total.

Sin embargo, esta cifra es menor en comparación con la registrada en 2024, la cual fue de 27,6%. De acuerdo con el jefe del INEI, Gaspar Morán, anunció que, en cifras generales, a diferencia del 2024, 567 mil personas lograron salir de la condición de pobreza durante el 2025, lo que representa una disminución de 1,9 puntos porcentuales.

¿Cómo el INEI hace la medición de pobreza monetaria?

Las cifras del reciente informe fueron obtenidas a través de la capacidad de gasto de las personas para cubrir la Canasta Básica de Consumo (alimentos y no alimentos).

"La población en condición de pobreza extrema del país es aquella que no logra cubrir el valor de la Canasta Básica de Alimentos, que fue valorizada en 260 soles por persona; y para un hogar de cuatro integrantes correspondería 1.040 soles", explicó el titular del INEI.

Además, destacó que esta tendencia a la baja, en las cifras generales, fue impulsada principalmente por la recuperación en las zonas rurales del Perú.

Lima Metropolitana registra aumento de pobreza extrema

Según la data del INEI, las zonas rurales del país han registrado un considerable descenso en las cifras de pobreza. Situación contraria sucede con Lima Metropolitana, donde la pobreza extrema aumentó en 0,3 puntos porcentuales, pasando de 3,3% en el 2024 a 3,6% en el 2025.

Esta variedad en los resultados muestra la presión económica en los sectores más vulnerables de la capital, donde el costo de los alimentos básicos es superior y por ende, impacta con mayor fuerza en los hogares con menos ingresos.

Los departamentos con mayor nivel de pobreza

En el año 2025, los departamentos de Cajamarca (41%) y Loreto (40,1%) registraron las mayores tasas de pobreza monetaria a nivel nacional. Le siguieron Puno (37,5%), Pasco (36,4%) y Huánuco (35,7%).

Por el contrario, los departamentos con menor nivel de pobreza fueron Ica (4,5%), Madre de Dios (7,3%) y Moquegua (7,8%).

Cabe precisar que en el mismo año, los departamentos que presentaron mayor disminución de la pobreza fueron Tacna, con -6,6 puntos porcentuales, Ucayali y Amazonas, con -5,3 puntos porcentuales cada uno; y Junín, con -5,0 puntos porcentuales.

El reciente informe del INEI muestra que aún más de un cuarto de la población peruana se mantiene en estado de pobreza y es incapaz de cubrir la Canasta Básica de Alimentos.