JNE denuncia a Jorge Ugarte "El Profe sobre ruedas" por sedición y acoso tras protestas en vivienda de Roberto Burneo

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El procurador del Jurado Nacional de Electorales presentó una denuncia penal contra Jorge Ugarte Olivera ante el Ministerio Público por el presunto delito de sedición y acoso. Según la Procuraduría, el investigado organizó movilizaciones que afectaron la tranquilidad personal del presidente del organismo electoral.

Detalles de la imputación fiscal por acoso y sedición

Según el Informe N° 000056-2026-OSGRI/JNE, el denunciado habría convocado y dirigido a cerca de 500 manifestantes hacia la sede institucional del organismo electoral en Jesús María. La acusación sostiene que Ugarte Olivera lideró activamente el desplazamiento de este grupo numeroso de personas.

El documento fiscal señala que las acciones de Jorge Ugarte incluyeron el uso de megáfonos para lanzar arengas ofensivas y denigrantes contra el titular del sistema electoral peruano. Estas conductas evidenciarían una continuidad e intensificación en los actos de hostigamiento previamente denunciados.

De acuerdo con la Procuraduría Pública, la protesta se trasladó de un espacio público hacia el entorno estrictamente privado y familiar del presidente Roberto Burneo en San Isidro. Este hecho habría generado un escenario de presión directa, zozobra e intimidación inaceptable.

Postura de la defensa y diligencias solicitadas

Por su parte, Jorge Ugarte, conocido en redes sociales como "el profe sobre ruedas", rechazó mediante un comunicado cualquier intento de criminalizar lo que considera su derecho a la protesta. El comunicador aseguró que sus acciones siempre se han mantenido dentro del marco legal vigente.

Ante estos hechos, el JNE ha solicitado a la Fiscalía realizar diligencias para identificar a quienes facilitaron el traslado de manifestantes hacia la zona residencial. También se analizarán los videos difundidos en redes sociales para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

#ULTIMO #RT Procurador del @JNE_Peru ha denunciado al streamer Jorge Ugarte, por los delitos de sedición, acoso, grave perturbación de la tranquilidad pública y violencia contra la autoridad para obligarle a algo en agravio de Roberto Burneo, Presidente de dicho ente electoral... pic.twitter.com/kxusGsUIXh — #PorEstosNo 🇵🇪 Movimiento Ciudadano 🇵🇪 (@PorEstosNo2026) May 4, 2026

La Procuraduría enfatiza que difundir la dirección del domicilio particular de una autoridad electoral en transmisiones en vivo constituye un factor de riesgo adicional grave. Estas plataformas digitales habrían servido para amplificar la presión contra el sistema democrático en un contexto político sensible.

Esa institución también ha solicitado que se realicen las diligencias necesarias para identificar plenamente a todas las personas que facilitaron la movilización de los ciudadanos hacia San Isidro. Según el organismo electoral, el análisis de las redes sociales permitirá determinar responsabilidades en la difusión de datos privados.

Estas acciones buscan frenar la sedición y acoso contra Jorge Ugarte tras las protestas en la vivienda de Roberto Burneo. El respeto a la integridad del JNE es clave para resolver esta denuncia por sedición y acoso contra Jorge Ugarte.