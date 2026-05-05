¡Un éxito en ventas! Shakira anuncia cinco nuevas fechas exclusivas de su tour por Estados Unidos

05/05/2026 / Exitosa Noticias
Luego de la presentación que paso a la historia el pasado sábado 2 de mayo en Copacabana, la cantante Shakira anuncia la incorporación de cinco nuevas fechas para su tour por Estados Unidos.
Este martes 5 de mayo, la cantante lanzó la noticia de adicionar más fechas a la gira de su exitoso tour "Las mujeres ya no lloran", que estará proximamente en Norte América.
Inicio del tour en el 2025
Desde el anuncio de la gira y su primera presentación en febrero del 2025, el show que ofrece la intérprete de "Ojos así" ha logrado superar récords en venta de entradas y asistencia a nivel mundial.
Estas caracteristicas influyentes, la han consolidado como una de las artistas más importantes de los últimos tiempos.
Asimismo, debido a la alta demanda de entradas, el equipo de Shakira decidió ampliar su recorrido por Estados Unidos, esta medida hace que más de sus seguidores puedan obtener un boleto y puedan ver su presentación en vivo.
Como parte de la gira, se han adicionado fechas en algunos de los lugares más conocidos del país como, San José, Atlanta, Miami, Boston y Nueva York.
Incluso, con segundas fechas que buscan responder al rápido agotamiento de entradas en la primera tanda y que suman un total de 18 conciertos en ese país.
Lista completa de fechas en Estados Unidos
- 13 de junio — Inglewood, California — Intuit Dome
- 14 de junio — Inglewood, California — Intuit Dome
- 17 de junio — Palm Desert, California — Acrisure Arena
- 19 de junio — San José, California — SAP Center
- 20 de junio — San José, California — SAP Center — (Nueva fecha)
- 23 de junio — Dallas, Texas — American Airlines Center
- 26 de junio — Atlanta — State Farm Arena
- 28 de junio — Atlanta — State Farm Arena — (Nueva fecha)
- 1 de julio — Miami — Kaseya Center
- 2 de julio — Miami — Kaseya Center — (Nueva fecha)
- 6 de julio — Baltimore — CFG Bank Arena
- 10 de julio — Boston — TD Garden
- 11 de julio — Boston — TD Garden —(Nueva fecha)
- 14 de julio — Newark, Nueva Jersey — Prudential Center
- 20 de julio — Brooklyn, Nueva York — Barclays Center
- 21 de julio — Brooklyn, Nueva York — Barclays Center —(Nueva fecha)
- 23 de julio — Belmont Park, Nueva York — UBS Arena
- 25 de julio — Atlantic City — Boardwalk Hall
En conclusión, el rotundo éxito de la gira de Shakira sigue sorprendiendo al mundo por su impactante puesta en escena en cada país visitado. Además, las cinco nuevas fechas serán clave para impulsar el movimiento económico de su tour por Estados Unidos.