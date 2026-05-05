Bus del Metropolitano impactó contra baranda de Vía Expresa: accidente deja heridos y al chofer atrapado

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grave accidente de tráfico hendió la tarde de este martes en la Vía Expresa luego de que un bus del Súper Expreso 5 del Metropolitano, se estrellara contra con una baranda metálica de seguridad. El siniestro, tuvo lugar cuando el vehículo se hallaba cerca de la estación Andrés Reyes, quedando el conductor atrapado en la cabina.

Atención de heridas y respuesta de emergencia

El incidente se produjo alrededor de las 4 de la tarde, movilizando así unidades de emergencia, entre ambulancias y equipos de rescate. La parte delantera del vehículo quedó totalmente destrozada por la colisión con los divisores de carril, lo que provocó pánico entre los pasajeros allí presentes.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), mediante el SAMU se activó rápidamente el desplazamiento de seis ambulancias para atender a las personas afectadas. Los profesionales de salud la información, que han atendido y realizado el traslado de tres pacientes estables a los centros médicos más cercanos.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un accidente vehicular tras el despiste del metropolitano en la Vía Expresa, el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato seis ambulancias para brindar atención médica a los afectados.



Hasta el momento, profesionales del SAMU atendieron y... pic.twitter.com/NDnywyt5JR — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 5, 2026

Miembros de la Policía Nacional del Perú acudieron de inmediato para poder controlar el flujo de vehículos y que pueda facilitar el trabajo de los paramédicos. La principal prioridad de los brigadistas del SAMU y los bomberos se