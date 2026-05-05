Carlos Bruce lanza comunicado anunciando hasta que fecha ejercerá funciones en la Municipalidad de Surco

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que el pasado 4 de mayo se diera a conocer que El Consejo Municipal de Santiago de Surco aprobó de manera unánime la licencia sin goce de haber al alcalde del distrito Carlos Bruce, el burgomaestre se ha comunicado sobre la fecha de cierre en sus funciones.

Por medio de su cuenta oficial, el alcalde del distrito de Surco, Carlos Bruce publicó un comunicado donde se remarca que la licencia del que le ha sido otorgada tendrá exclusivamente el plazo de 1 mes.

Información dentro del comunicado

De acuerdo con la información, esta medida responde a lo establecido por la Ley Electoral, que exige a las autoridades que cumplen con funciones públicas, separarse de sus cargos si está dentro de sus planes ser candidatos en procesos electorales.

La medida de licencia se aplicará desde el 4 de septiembre hasta el 4 de octubre, según un comunicado oficial difundido por el representante de la municipalidad.

Teniendo en cuenta ello, Carlos Bruce podrá ser candidato en las próximas elecciones municipales. Asimismo, antes de que inicie el periodo de vigencia de la licencia, la autoridad local del distrito seguirá desempeñando sus funciones.

Dicha medida garantiza la continuidad de su gestión y de los servicios impartidos por la municipalidad en favor de los vecinos del distrito.

Vecinos, continúo ejerciendo mis funciones con total normalidad.



La licencia sin goce de haber, conforme a la Ley Electoral, será únicamente del 4 de setiembre al 4 de octubre.



Seguimos trabajando 💪 pic.twitter.com/LgJvxI8Sri — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) May 5, 2026

¿Qué se ejecutará una vez finalizado el proceso electoral?

El comunicado también precisa que, una vez culminado el proceso electoral, Carlos Bruce retomará sus funciones como alcalde desde el 5 de octubre hasta el 31 de diciembre del presente año.

Por esta forma, se asegura su reincorporación tras el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes que se ejecutan en estos casos.

Esta medida se contempla dentro de las reglas que promueven la transparencia en los procesos electorales en el país, de esa forma se evita el uso de recursos públicos durante las campañas políticas.

Dicho anuncio se realizó el 5 de mayo de 2026 en las redes sociales del actual alcalde y las redes de la Municipalidad de Surco. Esta comunicación forma parte de las acciones previas al próximo escenario electoral.

Con ello, el distrito se suma a otras jurisdicciones donde autoridades en ejercicio adoptan medidas necesarias según las normativas con la finalidad de participar en comicios.

La licencia de Carlos Bruce marca un paso clave en su participación política, dada su aceptable gestión en la Municipalidad de Surco, su comunicado es clave en el próximo desarrollo de sus funciones.