UNI sorprende con más de 80 cursos gratis con IA: Conoce AQUÍ cómo inscribirte

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto del uso de herramientas con inteligencia artificial, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha puesto a disposición de los usuarios una serie de más de 80 cursos virtuales y gratuitos que llevan conceptos de inteligencia artificial.

Dicha recopilación de capacitaciones está dirigida a estudiantes universitarios, egresados y trabajadores del sector público que quieren mejorar sus habilidades en el ámbito digital, a modo que impacte en sus labores profesionales.

Asimismo, este programa correspondería a la novena edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) que es promovido por la Oficina de Tecnologías de la Información.

¿Cuál será la modalidad de enseñanza de estos cursos gratuitos?

La manera en como se dictarán estas capacitaciones gratuitas será de forma virtual por la plataforma Zoom y Youtube en vivo y quienes las impartirán serán expertos en la material que han trabajado usando estos recursos en su día a día.

Incluso, como parte del refuerzo de las lecciones impartidas, se podrán encontrar las grabaciones de cada una de ellas.

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¿Qué conocimientos se pueden encontrar en estos cursos?

Algunos de los tópicos que formarán parte de estos cursos son: análisis de datos, ciberseguridad, programación, diseño UX/UI, cloud computing, inteligencia artificial, robótica, entre otros.

Para obtener una certificación de los cursos llevados, se deberá realizar un abono de 50 soles al final de las clases dictadas y de esa manera, se asegura la documentación del mismo.

Dichos puntos de enseñanza son clave en el ámbito de potenciar las habilidades laborales que demanda el actual mercado.

Lo único necesario para la inscripción es contar con un correo institucional, ya sea de una institución académica o una institución laboral que pertenezca al sector público.

El proceso de inscripción comenzó el pasado lunes 4 de marzo y las clases se llevarán a cabo desde el próximo martes 12 de mayo de este año.

Todos los interesados en participar en esta iniciativa van a poder comunicarse por medio del número de contacto 971 683 282 a través de la aplicación de WhatsApp.

Con estos aportes, la Universidad Nacional de Ingeniería refuerza su poder de acción en favor de la sociedad y la mejora de oportunidades laborales en jóvenes profesionales que recién concluyen sus carreras y buscan potenciar sus habilidades aprendiendo temas que forman parte de la era digital.

En conclusión, esta recopilación de más de 80 cursos GRATIS con IA simbolizan la actualización constante de profesionales y estudiantes que buscan cumplir con los requerimientos del mañana.