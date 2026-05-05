Corte de luz el 7 de mayo: Estos distritos se quedarán sin electricidad este jueves

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para el jueves 7 de mayo, se programó un nuevo corte de luz. Conoce qué distritos se verán afectados y el motivo detrás de la medida que los dejará sin electricidad por varias horas.

Motivo del corte de luz el 7 de mayo

¡Prepárate desde ya! Diversas empresas distribuidoras de energía eléctrica como Hidrandina y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. este jueves, diversas zonas del país se verán afectadas con el corte temporal del servicio. ¿El motivo? Pues bien, según se dio a conocer en sus respectivos portales oficiales, la suspensión será por los trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutarán en ese día.

Asimismo, se precisó que esas acciones en las redes eléctricas son para evitar fallas imprevistas. De acuerdo a lo anunciado, el corte se dará en regiones como Arequipa, La Libertad y Áncash. Se exhorta a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas en sus hogares.

¿Qué distritos no tendrán luz el jueves?

Si bien la lista puede variar según la actualización de las cuadrillas técnicas, los distritos que suelen presentar mayor actividad de mantenimiento en Arequipa este 7 de mayo, según SEAL, son:

Islay. En urbanizaciones del distrito de Mollendo desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en 7 de Junio, La Florida, Las Ambarinas, Las Antenas, Luz y Fuerza, Nuevo Perú, Progreso, Villa Lourdes 1 Etapa.

En urbanizaciones del distrito de desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en 7 de Junio, La Florida, Las Ambarinas, Las Antenas, Luz y Fuerza, Nuevo Perú, Progreso, Villa Lourdes 1 Etapa. En urbanizaciones del distrito de Mariano Melgar desde las 7:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. en La Isla, Mariano Melgar, Santa Rosa.

Desde las 7:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. en urbanizaciones del distrito de Miraflores: Cercado, Cooperativa Universitaria, La Isla, Malecón Zolezzi, Mariano Melgar, Miraflores, Urbanización Alameda de Salaverry, Villa Militar Pedro R. Gallo.

Sin luz en La Libertad y Áncash: Zonas y horarios

En Trujillo desde las 8:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. en Urb. la Perla: Av. América cdra. 24, 25, 26, Ca. Jhon F Kennedy cdra. 01, 02, 03, 04, Ca. Abraham Lincoln cdra. 01, 02, Mz 1, Ca. Tomas Jefferson cdra. 02, 03, Ca, Washington cdra. 02, 03, Av. Moche cdra. 11, 12, Av., La Marina cdra. 12, 13, 01, 04, Mz A, B, 1, Ca. Vicente Delfín cdra. 02.

hasta las 10:30 a.m. en Urb. la Perla: Av. América cdra. 24, 25, 26, Ca. Jhon F Kennedy cdra. 01, 02, 03, 04, Ca. Abraham Lincoln cdra. 01, 02, Mz 1, Ca. Tomas Jefferson cdra. 02, 03, Ca, Washington cdra. 02, 03, Av. Moche cdra. 11, 12, Av., La Marina cdra. 12, 13, 01, 04, Mz A, B, 1, Ca. Vicente Delfín cdra. 02. En Trujillo desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. en Urb. Santo Dominguito: Mz. A, B, C, D, H, I, Z, Y, W, U, T, S, V, Ca. Asencio Segura cda 07, Ca. Julia Codesido cda 07, 08, Ca. Miguel Angel cda 02, 03, 04, Mz U, Ca. Asencio Salas cda 07, Av. Ricardo Palma cda 07, 08, Mz A, Ca. Baltazar Gavilán cda 02, Mz A, Jr. Luis Montero cda 03, Mz B, C, E, I, Ca. Camino Brent, Mz A, B, Jr. Nicolas Corpancho Mz B, C, Pj. Mauricio García cda 06, Mz W, Jr Ricardo Sanchez cda 03, Ca. Alberto Dávila cda 03, Ca. Victor Andrés Belaunde cda 03, 04, 05, Jr. Pardo y Aliaga cda 02.

Desde las 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en Barrio El Molino, barrio La Intendencia, PP. JJ. Vista Alegre, en Trujillo.

en Barrio El Molino, barrio La Intendencia, PP. JJ. Vista Alegre, en Trujillo. Desde las 11:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. en Trujillo: Urb. Santa Teresa de Ávila.

En Áncash desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Rapayan/ Huari y en zonas de Arancay y Jircan / Huamalies/Huanuco que puedes verificar en este ENLACE.

Es así como Hidrandina y SEAL revelaron en sus páginas oficiales que habrá corte de luz el 7 de mayo en distintos distritos del país, entre ellos, los ubicados en Arequipa, La Libertad y Áncash.