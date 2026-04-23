Cancillería se pronuncia sobre situación de peruanos que se enlistaron a los ejércitos de Rusia y Ucrania

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cancillería del Perú se pronunció para esclarecer la situación de ciudadanos peruanos que viajaron hacia Rusia y Ucrania para enlistarse en sus fuerzas armadas. Ello tras reportes de que algunos connacionales han perdido la vida en la guerra o se encuentran enfermos o desaparecidos.

Cancillería informa repatriación de cuatro connacionales

En un comunicado compartido a través de sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre el estado actual de muchos connacionales que llegaron a Rusia y Ucrania con expectativas de percibir altos sueldos si se enlistaban en sus respectivas milicias.

Ante esta situación, la institución informó que, tras recibir reportes de ciudadanos peruanos desaparecidos o enfermos en esta zona de conflicto, se encuentran realizando un seguimiento y manteniendo una comunicación con las autoridades de dichos países.

Además, informó que se ha conseguido repatriar a cuatro connacionales que se apersonaron ante la Embajada del Perú en Moscú solicitando apoyo. Indicó que estos ciudadanos arribaron a territorio nacional entre el martes 21 y el miércoles 22 de abril, tras recibir asistencia de la Sección Consular.

Mientras tanto, también dio a conocer que la Sección Consular de la Embajada del Perú en Polonia atendió a un ciudadano peruano proveniente de Ucrania, brindándole atención y orientación para su retorno seguro a territorio nacional.

📄Comunicado de Prensa 012-26: Sobre connacionales que se trasladan al exterior para prestar servicios en las fuerzas armadas rusa y ucraniana.



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Cancillería exhorta a tomar precauciones

La Cancillería también exhortó a los ciudadanos peruanos en búsqueda laboral a informarse sobre las condiciones del servicio militar que prestarán en dichos países antes de aceptar un contrato y a solicitar previamente la autorización correspondiente.

"Se recuerda a los connacionales que buscan oportunidades laborales en fuerzas armadas extranjeras en zonas de conflicto, que deben solicitar previamente la autorización correspondiente, conforme a lo dispuesto en el numeral 23, del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, se les exhorta a que tomen todas las previsiones necesarias para conocer, de manera detallada, las tareas que desempeñarán, así como sus derechos y obligaciones", se lee en el comunicado.

Finalmente, añadió que las embajadas del Perú en la Federación de Rusia y en Polonia se encuentran atentas a recibir cualquier solicitud de nuestros connacionales en el extranjero a través de los números +7 8 985 389 06 60 y +48 601 083 987, respectivamente.

En conclusión, la Cancillería del Perú brindó detalles sobre la situación de connacionales en Rusia y Ucrania tras reportes de casos de desaparición y fallecimiento.