EE.UU. deporta a siete peruanos migrantes a la República Democrática del Congo: Cancillería se pronuncia

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmó que siete ciudadanos peruanos en situación migratoria irregular en Estados Unidos (EE.UU.) fueron expulsados con destino a la República Democrática del Congo.

EE.UU. deporta a migrantes al Congo

Según informó la agencia internacional de noticias Reuters, a primeras horas del pasado viernes 17 de abril, Estados Unidos realizó la primera deportación de migrantes irregulares en su territorio hacia la nación africana de la República Democrática del Congo.

El vuelo transportaba a deportados de Perú, Colombia y Ecuador , comentó una mujer que viajaba en este grupo. Aunque no existe una cifra oficial de las personas deportadas, diversas fuentes consultadas por Reuters indicaron que en el avión puede que viajaran al menos 15 personas en situación irregular.

En un informe anterior, Reuters había señalado que la deportación ocurre en el marco de un acuerdo de la administración de Donald Trump con gobiernos africanos para acelerar la expulsión de migrantes. Asimismo, se produce tras la firma de un acuerdo para acceder a minerales críticos del Congo.

📄Comunicado de Prensa 011-26: Sobre traslado de ciudadanos peruanos desde los Estados Unidos hacia el Congo



👉https://t.co/6Tl5xbpYMo pic.twitter.com/SbOQ1Umihm — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 17, 2026

Cancillería se pronuncia por deportación al Congo

En horas de la noche, la Cancillería del Perú emitió un comunicado confirmando la deportación de los siete connacionales e indicando que este primer vuelo se lleva cabo en el marco de un "acuerdo bilateral entre ambos países".

Además, la entidad encargada de la política exterior del país afirma que dicho mecanismo es un "beneficio" otorgado a ciudadanos extranjeros que piden a las autoridades estadounidenses no ser expulsados a su país natal por temor a posibles represalias.

"Este beneficio se otorga a ciudadanos extranjeros que cuentan con protección legal otorgada por jueces de cortes de migración de los Estados Unidos. Se suele utiliza cuando los solicitantes argumentan que su vida corre peligro en caso sean retornados a su país de origen", se lee en el documento compartido por las redes sociales.

El comunicado de la Cancillería finaliza indicando que la entidad "mantiene su compromiso de brindar asistencia y protección a los peruanos en el exterior" y que se encuentra "presta de brindar apoyo y orientación en caso fuera requerido". Además, precisa que la atención corresponde a la Sección Consular de la Embajada de Perú en Kenia, con jurisdicción en la República Democrática del Congo.

En conclusión, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la información reportada de Reuters acerca del primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares de Estados Unidos a la República Democrática del Congo.