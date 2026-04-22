Primer pago por los aviones F-16 no pudo hacerse a espaldas del presidente Balcázar, afirma excanciller

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este miércoles 22 de abril de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la primera transferencia de US$ 462 millones para la compra de aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin. El desembolso aseguró la continuidad del contrato y disipó dudas sobre la voluntad del Estado peruano de cumplir con sus compromisos internacionales.

Horas antes, el congresista Fernando Rospigliosi había adelantado que el pago se efectuaría, señalando que el MEF estaba obligado a cumplir con el acuerdo para evitar sanciones y preservar la credibilidad del país. Su declaración se interpretó como un anticipo de lo que luego se oficializó.

Balcázar habría autorizado la adquisición

En esa línea, en entrevista con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay descartó que la Fuerza Aérea del Perú haya actuado de manera independiente al presidente interino José María Balcázar en este desembolso.

"Lo que creo es que el señor Rospigliosi dijo eso porque está informado. Está ligado a las Fuerzas Armadas y está muy cerca, habrá conocido algo. Acá lo relevante es que las Fuerzas Armadas nunca hacen nada sin el consentimiento del Jefe de Estado", afirmó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, señaló que el primer depósito por los F-16 ha debido hacerse con el conocimiento y consentimiento del presidente José Balcázar. Sobre esa línea, descartó que las Fuerzas... pic.twitter.com/PhSSs2pUwD — Exitosa Noticias (@exitosape) April 23, 2026

Rodríguez Mackay subrayó que cualquier operación de esta magnitud requiere el conocimiento y autorización expresa del mandatario. Además, calificó como "jalado de los cabellos" las versiones que sugerían una actuación autónoma de la Fuerza Aérea en el desembolso

"Si el Perú ha hecho el primer depósito, este no pudo haberse hecho sin el consentimiento del presidente, él debe haberlo sabido. Si lo hicieran, entonces allí hay un yerro sustantivo y de fondo. Este escenario, la verdad, lo descarto. Tenemos que ser muy serios", puntualizó.

"Lo que corresponde es que renuncie"

Rodríguez Mackay también opinó sobre el impacto político de la confirmación del contrato y el pago inicial. Recordó que el presidente Balcázar había anunciado la suspensión de la compra, pero con la ratificación del acuerdo y el desembolso, su posición quedó debilitada.

"Si el embajador Navarro dice que, efectivamente, se ha concretado que el Perú ha hecho el depósito y el presidente se ha quedado sin piso y peso, lo que corresponde es que renuncie", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, señaló que el presidente José Balcázar debería ser vacado si se comprueba que mintió sobre el contrato de los F-16. Con respecto a la moción de censura presentada, indicó que... pic.twitter.com/EjwZkezK8T — Exitosa Noticias (@exitosape) April 23, 2026

La secuencia de hechos —el adelanto de Rospigliosi, la confirmación del MEF y la aclaración de Rodríguez Mackay— refleja la tensión política que rodea la compra de los F-16. Mientras el gobierno busca mostrar responsabilidad internacional, persisten dudas sobre la coherencia del presidente Balcázar y su capacidad de sostener decisiones estratégicas.