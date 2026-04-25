Cancillería se pronuncia sobre situación de peruanos en la República Democrática del Congo

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La situación de un grupo de ciudadanos peruanos en la República Democrática del Congo ha encendido las alarmas de la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial detallando la compleja situación de connacionales que, tras haber solicitado asilo o refugio en los Estados Unidos, fueron trasladados a la República Democrática del Congo.

Gestiones para el retorno y asistencia consular

La labor diplomática se viene concentrando a través de la sede diplomática más cercana a la zona de conflicto.

"Nuestra misión consular en Nairobi, encargada de los asuntos consulares del Congo, ha recibido, a través de declaraciones juradas, la solicitud de cuatro peruanos para que se gestione su repatriación a nuestro país, por encontrarse en situación de vulnerabilidad e indocumentados", indica el documento oficial.

Ante este escenario, el Estado peruano ha iniciado los protocolos de emergencia para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

"Los funcionarios consulares peruanos vienen realizando las gestiones correspondientes a fin de emitir y hacer llegar un salvoconducto que permita la pronta salida de nuestros connacionales del Congo y su arribo al Perú" , precisó la Cancillería.

Estas acciones se realizan bajo un monitoreo constante de la sección consular en Nairobi, que mantiene comunicación directa con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

📄Comunicado de Prensa 013-26: Situación de peruanos en la República Democrática del Congo.



👉https://t.co/PYxfuro24f pic.twitter.com/Oqli23pHPU — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 25, 2026

Marco legal y soberanía internacional

El comunicado también arroja luz sobre los vacíos y limitaciones que enfrentan los solicitantes de asilo cuando son derivados a terceros países por las autoridades estadounidenses. El comunicado explica que la asistencia consular se activa bajo condiciones específicas en estos casos.

"Es preciso indicar que el apoyo de la misión consular es en atención al pedido expreso de los connacionales, dado que cuando se encuentra en trámite una solicitud de asilo o refugio en EE. UU. el ciudadano obtiene una protección que limita la prestación de asistencia o apoyo por parte de los funcionarios consulares peruanos" explicó.

Esta limitación se rompe únicamente cuando el ciudadano manifiesta su voluntad de ser asistido, como ha ocurrido en esta instancia. Asimismo, la Cancillería reconoció la potestad de las autoridades en Norteamérica para ejecutar estos traslados.

"Cabe indicar que es potestad de las autoridades estadounidenses enviar a un tercer país a aquellos solicitantes de refugio o asilo que aducen que sus vidas corren peligro si regresan a su país de origen". reconoció la Cancillería.

El caso pone de manifiesto las dificultades extremas que enfrentan los migrantes peruanos bajo las nuevas políticas de asilo internacionales, donde el traslado a países con contextos sociales complejos como el Congo representa un desafío adicional para su integridad. Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de acompañamiento. Se espera que, en los próximos días, tras la emisión de los documentos de viaje, los cuatro ciudadanos puedan iniciar el trayecto de retorno a Lima.