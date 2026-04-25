Temblor en Perú HOY, 25 de abril: Epicentro y magnitud del ÚLTIMO sismo sentido esta mañana

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no dejó de temblar! Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último sismo registrado este sábado 25 de abril en el país, según el más reciente reporte del Instituto Geofísico de Perú (IGP). ¿Lo sentiste?

Temblor sacude hoy, Perú: Detalles del último sismo

La actividad sísmica en el territorio peruano no se detiene. Nuestro país se encuentra ubicado sobre el "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona que concentra el 85% de movimientos telúricos y volcánicas en el mundo. En ese marco, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP mantiene un constante monitoreo.

Es así como, a través de sus redes sociales, revelaron un boletín con detalles del último temblor que sacudió el país en la mañana de este sábado 25 de abril, precisamente alrededor de las 4:53 a.m. De acuerdo al reporte, el sismo tuvo una magnitud 4.5. y se registró a 53 kilómetros al norte de Puerto Inca, en Huánuco.

Asimismo, se dio a conocer que la actividad sísmica tuvo una profundidad de 126 kilómetros con un nivel de intensidad III en la escala de Mercalli Modificada, con una latitud de -8.90 y -74.96 grados. Este evento confirma la constante dinámica de las placas tectónicas en una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0228

Fecha y Hora Local: 25/04/2026,04:53:40

Magnitud: 4.5

Profundidad: 126 km

Latitud: -8.90

Longitud: -74.96

Intensidad: III Puerto Inca

Referencia: 53 km al N de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánucohttps://t.co/vQGT55EoIF — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 25, 2026

Epicentro del último sismo en Huánuco, este 25 de abril

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), anunció que el último sismo de magnitud 4.5 de hoy tuvo como epicentro (el continente) en Tournavista, Puerto Inca - Huánuco.

Aunque el horario de madrugada generó alarma entre la población, las autoridades locales informaron que no se registraron víctimas ni daños materiales de consideración en las viviendas o infraestructuras locales.

Ante esta situación, el Indeci también hace un llamado a la ciudadanía para no bajar la guardia ante un temblor similar o de mayor intensidad. Se recomienda enfáticamente:

Mochila de emergencia: Contar siempre con elementos básicos como agua, alimentos enlatados, linterna, radio a pilas y un botiquín de primeros auxilios.

Contar siempre con elementos básicos como agua, alimentos enlatados, linterna, radio a pilas y un botiquín de primeros auxilios. Plan familiar: Establecer puntos de reunión y zonas seguras dentro y fuera del hogar.

Establecer puntos de reunión y zonas seguras dentro y fuera del hogar. Mantener la calma: En caso de sismo, evitar el uso de ascensores y alejarse de ventanas u objetos que puedan caer.

COEN sobre el último sismo sentido hoy, en Perú.

La calma y la preparación son, en última instancia, las mejores herramientas para salvaguardar la vida ante un temblor como el sentido en la mañana de este sábado 25 de abril en Huánuco. De acuerdo al IGP, el último sismo tuvo una magnitud de 4.5 al norte de Puerto Inca.