Caos en el aeropuerto Jorge Chávez: Reportan falla en el sistema GPS y retraso masivo en los vuelos

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo problema se reportó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez el cual viene ocasionando una demora de dos horas en el despegue de los vuelos. De acuerdo a los primeros reportes, un falla en el sistema integrado de GP generó que cientos de pasajeros se vean afectados mientras esperan por respuesta de las autoridades.

Falle en GPS ocasiona retraso masivo de vuelos en el Jorge Chávez

Exitosa logró contactarse con Fernando Lino, periodista y pasajero que pretendía viajar hacia Colombia, para conocer mayores detalles de este incidente. De acuerdo a su versión, el capitán del vuelo en el que se encuentra le comunicó que el desperfecto es masivo con el radar del terminal aéreo por lo que ningún avión puede despegar de sueño capitalino.

"Estoy en el vuelo 2390 de Latam que no puede salir de Lima. Según lo que nos ha dicho el capitán hay un problema con el GP del aeropuerto, es decir con el radar. Según fuentes que he consultado es un un problema masivo, ningún vuelo puede salir desde hace dos horas y los pasajeros que pudimos abordar como es mi caso estamos abordando en el avión que la torre de control solucione el problema", indicó.

Noticia en desarrollo...