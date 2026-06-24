Aeropuerto Jorge Chávez: Sistema de navegación satelital ya opera con total normalidad

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de horas de incertidumbre, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez superó la emergencia técnica que paralizó sus operaciones esta mañana. Tras restablecerse el sistema de navegación satelital (GNSS), las aerolíneas comenzaron a normalizar sus itinerarios, reduciendo el impacto en cientos de pasajeros afectados.

Restablecen operaciones tras falla técnica

La normalidad regresó al aeropuerto luego de que se confirmara la reactivación del sistema de navegación satelital (GNSS). Este servicio es esencial para el despegue y aterrizaje seguro de los aviones comerciales que operan a diario por todo el país.

El incidente técnico causó grandes demoras y la cancelación de seis vuelos durante la mañana. Los usuarios reportaron largas colas de espera y situaciones incómodas denrto de los aviones, mientras las autoridades buscaban una solución inmediata para restablecer el flujo aéreo de manera eficiente.

"El servicio del sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves ya se restableció", indicó en sus redes.

La administración del aeropuerto informó que esta afectación técnica no tuvo relación con sus sistemas internos ni con la infraestructura operativa. Por ello, trabajaron en coordinación permanente con las autoridades aeronáuticas para mitigar los impactos negativos en los itinerarios programados por las diversas aerolíneas.

#ACTUALIZACIÓN 🚨✈️

El servicio del sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves ya se restableció. https://t.co/zRc4IvcoEu — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) June 24, 2026

La resolución del problema fue clave para evitar un colapso mayor en la operatividad de la terminal. El personal del aeropuerto se mantuvo atento para brindar soporte logístico necesario durante el tiempo que duró la contingencia técnica que afectó la navegación aérea de todas las aeronaves.

Recomendaciones para los pasajeros afectados

Tras solucionarse la falla técnica, es importante que los viajeros verifiquen el estado de su vuelo directamente con sus aerolíneas. Esto permitirá conocer los ajustes en los horarios de salida o posibles reubicaciones tras las cancelaciones registradas durante la emergencia logística registrada esta mañana.

El aeropuerto ya opera con normalidad y mantiene el seguimiento constante de las actividades para garantizar la seguridad de los pasajeros. Las empresas aéreas están realizando las gestiones necesarias para normalizar sus cronogramas de vuelos lo más pronto posible tras este incidente.