¡Importante compra! Llegaron al Perú más de 79 mil vacunas para recién nacidos

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Frente a las acciones de inoculación que viene desarrollando el Minsa en favor de los ciudadanos de distintas edades en el Perú, un nuevo lote ha sido distribuido para los recién nacidos menores de seis meses. Dichas vacunas tienen la finalidad de proteger contra enfermedades respiratorias.

Compra importante en el sector salud en favor de los recién nacidos

El Ministerio de Salud realizó una importante compra en favor de los recién nacidos por medio del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). Dicha adquisición permitió que, el sector salud pueda recibir de manera anticipada 79 075 vacunas del anticuerpo monoclonal Nirsevimab, un componente que protege a los neonatos y menores de seis meses de un virus respiratorio.

👶🏻 ¡Un paso histórico para proteger a nuestros recién nacidos!



Más de 79 000 dosis de anticuerpo monoclonal Nirsevimab llegaron al Perú para fortalecer la protección de miles de bebés durante sus primeros meses de vida.



El Ministerio de Salud, a través de Cenares, recibió de... pic.twitter.com/lVZMNK7CKO — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 24, 2026

Tras su llegada, el anticuerpo monoclonal ingresará al proceso de nacionalización e internamiento en el almacén especializado de Cenares. Posteriormente, será distribuido de acuerdo con la programación establecida por la Dirección de Inmunizaciones, garantizando su disponibilidad oportuna en los establecimientos de salud de todas las regiones del país.

"Con esta decisión histórica, reforzamos la protección de nuestra población infantil y consolidamos la prevención como el pilar fundamental de la salud pública. La vacunación salva vidas, evita enfermedades y genera un impacto positivo para las familias y el país. Estamos modernizando el Esquema Nacional de Inmunizaciones con tecnología de vanguardia y poniendo al alcance de los peruanos herramientas innovadoras que ya se utilizan en las naciones más avanzadas del mundo", afirmó el ministro de Salud, Dr. Juan Carlos Velasco Guerrero.

¿Qué es el Virus Sincitial Respiratorio?

El Virus Sincitial Respiratorio es una de la principales infecciones respiratorias agudas en recién nacidos y puede generar bronquiolitis, neumonía y otras complicaciones graves que afecten los primeros meses de vida. En ese sentido, la incorporación de estas vacunas ayudará a reducir las hospitalizaciones y cuadros severos que están asociados con esta enfermedad.

Por medio de esta medida, este sector de la población podrá acceder a estas dosis que sirven a que los menores puedan empezar a cumplir con su esquema de vacunación que los acompañará durante todo su crecimiento.

Con estas acciones, el Minsa reafirma su compromiso de garantizar el abastecimiento oportuno de recursos estratégicos en salud, fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario y proteger a la población más vulnerable mediante intervenciones preventivas que anticipan que puedan contraer alguna enfermedad que ponga en riesgo su vida.