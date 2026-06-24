Presidente de EsSalud sobre desabastecimiento de medicamentos: "Encontramos un 35 %"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de EsSalud, Jaime Moreno, informó que la institución identificó un nivel de desabastecimiento de medicamentos, insumos médicos y materiales a nivel nacional de 35 %, una cifra que, según indicó, representa una reducción respecto al 55 % registrado cuando asumió el cargo.

Presidente de EsSalud identificó desabastecimiento

En entrevista para Exitosa, el presidente de EsSalud, Jaime Moreno, indicó que en un trabajo de campo se pudo identificar que el desabastecimiento de medicamentos a nivel nacional es de 35 %, pero cuando asumió el cargo era de 55 %. Ante ello, indicó que destinará 100 millones de soles para contrarrestar el problema.

Jaime Moreno señaló que, identificó en diferentes establecimientos de salud la situación real del abastecimiento y detectar las principales dificultades que afectan la disponibilidad de productos necesarios para la atención de los asegurados. En ese sentido, el presidente de EsSalud mencionó que, se monitoreo el desarrollo del gasto pese a que hay equipo de gestión que tarda en ejecutar.

Situación en establecimientos en departamentos del Perú

Anteriormente, los establecimientos ubicados en los diferentes departamentos del Perú, no tenían acceso a un presupuesto que les permitiera realizar acciones en favor de la salud, ya que tenían que mandar una solicitud a la sede central para autorizar a Tumbes, Tacna, Lorento, Puno para que el dinero se pueda usar mediante la certificación presupuestal.

Una normativa que ya no se encuentra vigente porque cada red desconcentrada tiene su presupuesto que puede dispones para los casos específicos en cada región.

"Cada unidad o red desconcentrada puede inmediatamente certificar plata disponible y ejecutarlo y los resultados a los 3 días era 17%, con nuestro señor ministro de Trabajo hemos ido al campo a ver ese desabastecimiento y empezamos por los almacenes para ver si en verdad existe insumos, medicamentos y materiales médicos, los reactivos y hemos encontrado que había un 35% de desabastecimiento", mencionó el presidente de EsSalud.

Trabajo conjunto con el ministro de Trabajo en favor del sector salud.

Como parte de las acciones de supervisión, Moreno informó que realizó un trabajo conjunto con el ministro de Trabajo realizaron visitas a establecimientos y almacenes para verificar directamente la existencia de medicamentos, reactivos, insumos y materiales médicos.

Finalmente, el presidente de EsSalud aseguró que continuarán realizando evaluaciones en las redes asistenciales para mejorar la distribución de recursos y garantizar que los asegurados puedan acceder oportunamente a los tratamientos y servicios de salud que requieren.