CTMP alerta riesgos en proyecto para crear colegio de fisioterapeutas: "Una norma mal diseñada puede fomentar la informalidad"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú (CTMP) cuestionó las iniciativas legislativas que plantean la creación de un colegio profesional independiente para fisioterapeutas y advirtió que la medida podría generar consecuencias negativas para el sistema de salud si no es sometida a una evaluación técnica integral.

A través de un pronunciamiento, la institución señaló que los proyectos en discusión podrían debilitar los mecanismos de fiscalización del ejercicio profesional, generar incertidumbre laboral y afectar la continuidad de los servicios de terapia física y rehabilitación que reciben miles de pacientes a nivel nacional.

Inconsistencias encontradas en uno de los proyectos de ley

El decano del CTMP, Waynner Sánchez, expresó su preocupación por las inconsistencias encontradas en uno de los proyectos de ley.

"La presencia de errores de esta naturaleza en una propuesta que busca modificar la organización del ejercicio profesional en el sector salud resulta preocupante", manifestó.

Según la institución, el proyecto de ley N.° 713/2021-CR, orientado a la creación de un colegio de fisioterapeutas, contiene referencias a "licenciados en turismo", lo que evidenciaría deficiencias en su elaboración y revisión.

Alertan sobre posibles vacíos legales

La entidad recordó que miles de pacientes dependen diariamente de los servicios de terapia física y rehabilitación, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes neurológicos, traumatológicos y postoperatorios.

En ese contexto, advirtió que la creación de una nueva entidad profesional sin definir claramente aspectos como las competencias, los mecanismos de habilitación, la fiscalización y el régimen de transición podría generar mayores problemas en lugar de soluciones.

"No se puede cerrar una brecha de salud creando un vacío legal. Una norma mal diseñada no formaliza, por el contrario puede fomentar la informalidad", afirmó Sánchez.

Asimismo, el Colegio indicó que el Perú aún enfrenta importantes desafíos para garantizar el acceso a servicios de rehabilitación, por lo que cualquier reforma normativa debería estar orientada a fortalecer la cobertura y la protección de los pacientes.

Piden mesa técnica nacional

La institución recordó que actualmente existe el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú con un Capítulo de Terapia Física y Rehabilitación, respaldado por la Ley N.° 32004 y con presencia en diversas regiones del país.

Frente a este escenario, el CTMP exhortó al Congreso de la República a convocar una mesa técnica nacional con participación del Ministerio de Salud, EsSalud, SUNEDU, SERVIR, universidades y representantes del sector profesional.

La discusión sobre la eventual creación de un nuevo colegio profesional continúa abierta. Sin embargo, especialistas y representantes del sector coinciden en que cualquier modificación normativa debe sustentarse en criterios técnicos sólidos que garanticen la continuidad de los servicios de salud y la protección de los pacientes.