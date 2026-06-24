Emergencia en Cusco: 80 estudiantes sufrieron intoxicación masiva tras consumir fármacos sin supervisión médica

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tranquilidad en el distrito de Cusipata, en Cusco se vio interrumpida ayer cuando decenas de menores presentaron malestares graves tras ingerir un fármaco desconocido en su centro de estudios. La rápida respuesta del personal médico permitió trasladar a los afectados hacia los hospitales de la región.

Detalles de la atención médica recibida

Los menores que fueron evacuados a la ciudad del Cusco presentaron síntomas como visión borrosa, dolor abdominal intenso, somnolencia profunda y resequedad de boca, señales claras que activaron la alerta en los centros de salud.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) confirmó que 19 estudiantes requirieron atención especializada en los hospitales Antonio Lorena, Regional y Túpac Amaru. Los médicos han mantenido a los menores bajo observación constante, confirmando que todos se encuentran estables y ya fuera de peligro.

"La Geresa Cusco informa que todos los estudiantes se encuentran estables y fuera de peligro, manteniéndose bajo vigilancia médica por precaución y seguimiento clínico", se pronunció.

Este hecho motivó a que los padres de familia muestren su profunda preocupación en las puertas del colegio Túpac Amaru II, exigiendo explicaciones sobre el origen de medicamentos entregados. Las autoridades locales vienen analizando las muestras de los fármacos.

La situación requirió que las brigadas médicas se desplazaran hasta la zona rural para garantizar el bienestar de los estudiantes restantes. El despliegue incluyó ambulancias de diversas redes asistenciales, asegurando que cada menor reciba un triaje adecuado y tratamiento preventivo necesario durante la emergencia.

Investigación sobre el fármaco no prescrito

Las investigaciones apuntan a esclarecer cómo llegaron los medicamentos al colegio. El gobernador regional de cusco solicitó que se realicen peritajes urgentes a las sustancias consumidas para determinar su composición exacta y establecer las responsabilidades de los adultos encargados de la actividad escolar.

La comunidad escolar se mantiene a la expectativa mientras la fiscalía y la policía especializada han iniciado diligencias para identificar quién autorizó la administración de este fármaco. El objetivo principal es asegurar que este incidente no se repita en ninguna otra institución educativa de la región.

El personal del sector salud ha reiterado que ninguna actividad de medicación debe realizarse sin el consentimiento informado de los padres ni la supervisión directa de profesionales colegiados. Esta advertencia busca frenar la distribución informal de productos farmacéuticos que ponen en riesgo la vida de menores.

Las autoridades educativas también han colaborado con la entrega de registros internos. Se busca determinar si el lote del medicamento provino de una donación externa o de una adquisición irregular, factores que determinarán las sanciones administrativas que se aplicarán a los responsables del suceso.