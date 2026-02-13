Isabella Ladera lanza EMOTIVO mensaje tras confirmar embarazo con Hugo García

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Emocionados! Hugo García e Isabella Ladera confirmaron con una romántica foto que se convertirán en padres. Tras dar a conocer la noticia, la influencer venezolana sorprendió a todos, una vez más, al compartir un emotivo mensaje, reflejando su felicidad por el bebé en camino.

Isabella Ladera embarazada de Hugo García

El peruano Hugo García y la joven venezolana, Isabella Ladera, tras meses de rumores y especulaciones, decidieron romper su silencio en sus redes sociales y aclarar la duda que tenían muchos de sus seguidores: ¡serán padres! La noticia fue anunciada con una inesperada imagen en su cuenta oficial de Instagram donde se les ve a ambos abrazados y se capta a la influencer sosteniendo una ecografía de su embarazo.

"Mitad tuya, mitad mía. Nuestro", se lee en la descripción del post, que obtuvo cientos de reacciones y mensajes de felicitaciones por esta nueva etapa que la pareja vive actualmente.

A los pocos minutos de la publicación, las redes sociales se inundaron de mensajes de afecto. Sus compañeros de competencia y amigos cercanos no tardaron en reaccionar ante la llegada del nuevo integrante en su familia. "Felicitaciones mi bro, vas a ser un excelente padre estoy seguro de eso", escribió el popular 'Pato'.

Emotivo mensaje de Isabella por su bebé

A pocos minutos del anuncio, Isabella Ladera no tardó en compartir una nueva historia en su cuenta de Instagram y esta vez para reforzar la unión y el amor con Hugo García.

Pues bien, la joven de 26 años de edad, quien resaltó en una reciente entrevista a 'Hola' que cree mucho "en el compromiso real, en elegirse el uno al otro diariamente", lanzó un video donde se la ve muy emocionada por la pronta llegada de su hijo con Hugo García, mientras que al exparticipante de 'Esto es Guerra' (EEG) se le observa abrazándola fuertemente y colocando una mano sobre la barriga de su pareja.

"Se nos dio", escribió la influencer acompañando el texto con un emoji de rostros llorando. Pero no todo queda ahí, ya que también subió imágenes de su aparente avanzado estado de gestación.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

Ante la interrogante de cuántos meses de embarazo tiene, Isabella reveló que aún no tenía idea de los meses de gestación, ya que ha tratado de vivir esta etapa de la forma más íntima posible con total reserva, por lo cual, no había dado a conocer la noticia fuera del entorno familiar.

"Puede que tenga cinco, seis, siete, ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo, prefiero mantenérmelo para mí", reveló en su entrevista con 'Hola'. Seguidamente contó cuál fue la reacción de Hugo al saber que sería padre: "¡No puede ser, no puede ser!'. Él me dijo: 'Tanto tiempo esperando esta noticia', y se pone a llorar un rato. Ya después de dársela [la noticia] agradecido, muy feliz".

Isabella Ladera luce su embarazo con Hugo García.

Es así como tras confirmar que espera el primer bebé de Hugo García, Isabella Ladera no dudó en compartir con sus seguidores un emotivo mensaje en sus redes sociales evidenciando la felicidad que siente por la dulce espera.