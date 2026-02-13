José Jerí sería investigado con límites aun así lo destituyan: "Porque todavía es congresista"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista, Francisco Álvarez, indicó que José Jerí sería investigado con limitaciones a pesar de que lo destituyan del cargo de presidente; ello en el marco de la investigación preliminar que abrió la Fiscalía en su contra por presunto tráfico de influencias. Ello debido a que aún ostentaría el cargo de congresista.

Sobre nueva investigación contra Jerí

Durante conversación con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, el letrado explicó que la Fiscalía de la Nación puede comprender en la investigación tanto al presidente como posible autor del presunto delito de tráfico de influencias, así como a los funcionarios públicos que habrían participado en concretar dichas contrataciones.

En tal sentido, Álvarez explicó en qué consiste el delito por el que se le investiga al presidente Jerí, quien se vio envuelto en una serie de cuestionamientos luego que salieran a la luz, contrataciones de allegadas tras visitar Palacio de Gobierno.

"El tráfico de influencias lo que castiga es que el funcionario público intenta influenciar en otro para conseguir una determinada resolución judicial o un determinado acto administrativo", dijo a nuestro medio, este viernes 13 de febrero.

Para el abogado penalista, resultaría ser un "pequeño problema" el hecho de que la Fiscalía tendrá demostrar que Jerí habría recibido algo a su favor. "Es un poco lo difícil para el caso", enfatizó. Asimismo, los titulares de cada ministerio deberán responder si las personas contratadas cumplían o no con el perfil técnico.

Limitaciones en investigación

De acuerdo a Álvarez, la Fiscalía actualmente no puede realizar diligencias concretas hasta que Jerí culmine su mandato, por lo que solo se tomaría su declaración el próximo 2 de marzo, pero por el momento, no se puede ingresar al despacho ni pedir cámaras de vigilancia. "Incluso se podría poner en cuestión un allanamiento", precisó.

"El presidente siendo vacado o censurado, él podrá ser investigado con las limitaciones porque él todavía es congresista, entonces también recordemos que los congresistas tienen un cierto nivel de inmunidad", enfatizó Álvarez.

Como se recuerda, la Fiscalía dispuso el inicio de las investigaciones preliminares por 90 días contra el presidente José Jerí, siendo un nuevo caso seguido por el Ministerio Público en su conta. Además, la Fiscalía Anticorrupción también viene realizando las investigaciones por el mismo caso.

De esta manera, el abogado penalista, Francisco Álvarez, explicó las limitaciones que existirían en la investigación hacia José Jerí por presunto tráfico de influencias.